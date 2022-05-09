09.05.2022
08:13
46

Общество

Гендиректор ЖДЯ Василий Шимохин поздравляет с Днем Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, якутяне!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!

Прошло уже 77 лет со Дня Победы нашей армии над фашистами, но и по сей день жива память о героическом подвиге советских солдат, которые отдали жизни ради своей  Родины, ради будущего детей, внуков, правнуков, ради каждого из нас. Мы благодарим  Ветеранов Великой Отечественной войны за храбрость, и самоотдачу – они не задумываясь, шли в бой для защиты нашей страны. Мы выражаем искреннюю  признательность тем, кто в годы суровых испытаний работал на трудовом фронте, приближая Победу.

 Благодаря сплоченности, отваге и преданности нашего народа мы победили нацизм.  9 Мая был, есть и будет Днем Победы, днем прославления героев и вечной памяти невернувшихся с полей сражений, днем мира на земле!

Желаю вам мира и единения, счастья, добра и здоровья!

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ»  Василий Шимохин.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх