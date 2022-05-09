Гендиректор ЖДЯ Василий Шимохин поздравляет с Днем Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, якутяне!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!

Прошло уже 77 лет со Дня Победы нашей армии над фашистами, но и по сей день жива память о героическом подвиге советских солдат, которые отдали жизни ради своей Родины, ради будущего детей, внуков, правнуков, ради каждого из нас. Мы благодарим Ветеранов Великой Отечественной войны за храбрость, и самоотдачу – они не задумываясь, шли в бой для защиты нашей страны. Мы выражаем искреннюю признательность тем, кто в годы суровых испытаний работал на трудовом фронте, приближая Победу.

Благодаря сплоченности, отваге и преданности нашего народа мы победили нацизм. 9 Мая был, есть и будет Днем Победы, днем прославления героев и вечной памяти невернувшихся с полей сражений, днем мира на земле!

Желаю вам мира и единения, счастья, добра и здоровья!

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин.