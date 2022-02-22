22.02.2022
18:17
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Светская хроника
Гендиректор ювелирной фирмы нашла свое счастье! ❤
В магическую дату 22.02.2022 вышла замуж Майя ДАНИЛОВА, генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ». Подобная дата выпадает раз в тысячелетие.
Красавица и светская девушка, Майя давно является официальным лицом ювелирной фирмы «Киэргэ», созданной ее творческими родителями – Галиной и Александром ПАВЛОВЫМИ.
О том, что приближается радостное событие, можно было легко догадаться по аккаунту девушки. В ленте часто появлялся ее избранник Александр. Сегодня они официально стали мужем и женой. Поздравляем красивую пару и желаем долгих лет счастья!
Фото: Из соцсетей
Источник: SakhaLife.ru
#Гендиректор ювелирной фирмы нашла свое счастье! ❤#Киэргэ#республика саха (якутия)#Ювелирный дом "Киэргэ"#Якутия#Якутск
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