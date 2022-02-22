22.02.2022
18:17
560

Светская хроника

Гендиректор ювелирной фирмы нашла свое счастье! ❤

В магическую дату 22.02.2022 вышла замуж Майя ДАНИЛОВА, генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ». Подобная дата выпадает раз в тысячелетие.  

Красавица и светская девушка, Майя давно является официальным лицом ювелирной фирмы «Киэргэ», созданной ее творческими родителями – Галиной и Александром ПАВЛОВЫМИ.

О том, что приближается радостное событие, можно было легко догадаться по аккаунту девушки. В ленте часто появлялся ее избранник Александр. Сегодня они официально стали мужем и женой. Поздравляем красивую пару и желаем долгих лет счастья!   

Фото: Из соцсетей
Источник: SakhaLife.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх