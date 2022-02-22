Гендиректор ювелирной фирмы нашла свое счастье! ❤

В магическую дату 22.02.2022 вышла замуж Майя ДАНИЛОВА, генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ». Подобная дата выпадает раз в тысячелетие.

Красавица и светская девушка, Майя давно является официальным лицом ювелирной фирмы «Киэргэ», созданной ее творческими родителями – Галиной и Александром ПАВЛОВЫМИ.

О том, что приближается радостное событие, можно было легко догадаться по аккаунту девушки. В ленте часто появлялся ее избранник Александр. Сегодня они официально стали мужем и женой. Поздравляем красивую пару и желаем долгих лет счастья!