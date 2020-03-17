Гендиректор ЯТЭК подозревается на коронавирус: он в Якутске

Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов почувствовал недомогание, обратился к медикам для сдачи анализов на коронавирусную инфекцию. Выявлено подозрение на наличие коронавируса, до окончательного подтверждения диагноза он госпитализирован.

«Конечно, чувствуя свою социальную ответственность не только перед сотрудниками нашей компании ПАО «ЯТЭК», но и перед жителями всей Якутии, было принято решение о немедленной госпитализации в больницу, чтобы не подвергать возможной опасности свое окружение, несмотря на то, что все недомогания прошли, и вирус никак не проявляется», — заявил Андрей Коробов.

Внутри компании ПАО «ЯТЭК» приняты все меры по безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу. Данная мера вызвана не необходимостью, а предосторожностью по личной инициативе генерального директора. Все запланированные рабочие встречи и переговоры перенесены на дистанционный формат.

Также ни один прилетевший из других регионов топ-менеджер не был на основной производственной площадке, расположенной в поселке Кысыл-Сыр, поэтому производство работает в обычном режиме.