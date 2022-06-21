21.06.2022
10:34
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Мультикультурная Якутия

Гендиректор СТНГ поздравляет с ысыахом


Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» и председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Алексей Колодезников поздравил якутян с праздником Ысыах, отметив, что это любимый праздник жителей республики.
«В этот знаменательный день от себя лично и от многотысячного коллектива национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» поздравляю с Ысыахом. Это любимый праздник якутян и символ единения жителей Якутии», – написал в своем телеграме руководитель газовой компании.
Он пожелал крепкого здоровья, поддержку родных и близких. «Пусть ваши дома всегда будут наполнены счастьем, уютом, взаимопониманием. Давайте работать вместе во имя процветания нашей родной республики», – призвал он. 

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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