Гендиректор СТНГ поздравляет с ысыахом



Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» и председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Алексей Колодезников поздравил якутян с праздником Ысыах, отметив, что это любимый праздник жителей республики.

«В этот знаменательный день от себя лично и от многотысячного коллектива национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» поздравляю с Ысыахом. Это любимый праздник якутян и символ единения жителей Якутии», – написал в своем телеграме руководитель газовой компании.

Он пожелал крепкого здоровья, поддержку родных и близких. «Пусть ваши дома всегда будут наполнены счастьем, уютом, взаимопониманием. Давайте работать вместе во имя процветания нашей родной республики», – призвал он.

