Гендиректор «Симиир» потратила деньги дольщиков на строительство… кинотеатра

Заместитель прокурора Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Симиир». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

По версии следствия, в период с июля 2015 года по август 2017 года обвиняемая, используя свои полномочия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, действуя вопреки интересам своей организации, направила собранные от участников долевого строительства трех жилых домов по адресам: г.Якутск, ул. П.Алексеева, 68, 68/4, 68/5 денежные средства в сумме свыше 179 млн. 786 тыс. руб. на цели, не связанные с долевым строительством жилья, а именно: на строительство кинотеатра и оборудования для него, теплой автостоянки, школы бокса, другого многоэтажного дома.

В результате данных преступных действий 3 вышеуказанных жилых дома не завершены строительством, 142 участникам долевого строительства причинен материальный ущерб, что расценивается как тяжкие последствия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем СЧ по РОПД СУ МВД по Республики Саха (Якутия).