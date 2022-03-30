Гендиректор Сахаэнерго прокатился с ветерком на вездеходе

Он посетил 12 дизельных электростанций Аллаиховского и Абыйского районов

Генеральный директор АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) Гаврил Алексеев ознакомился с работой двух арктических филиалов — Белогорского и Чокурдахского районов электрических сетей.

Руководитель энергокомпании в Абыйском районе посетил дизельные электростанции Белая Гора, Абый, Сутуруоха, Оттох-Атах, Сыаганнах, Куберганя, Кенг-Кюель. На встрече с персоналом он обсудил прохождение осенне-зимнего периода, завоза дизельного топлива до отдалённых энергообъектов, а также план ремонтов. В рамках работы в Абыйском районе Гаврил Алексеев осмотрел ледовый переход ВЛ-10 кВ Белая Гора-Сутуруоха.

В Аллаиховском районе генеральный директор Сахаэнерго добрался на вездеходе до самых отдалённых дизельных электростанций — Оленегорск, Чкалово, Нычалах, Русское Устье, Чокурдах.

«Хотелось бы отметить работу наших филиалов по перевозкам дизельного топлива для нужд энергообъектов в автозимник. Чокурдахские энергетики завершили план завоза досрочно. В Белогорском РЭС доставка топлива идёт по плану. Персонал в ближайшее время планирует выполнить последние рейсы. Спасибо дорожникам, в частности компании «Дороги Арктики», за своевременную и качественную подготовку ледовых дорог», — отметил генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев.

Руководитель энергокомпании встретился с главами администраций. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере социально-экономического развития районов и модернизации арктической энергетики.