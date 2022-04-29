Гендиректор «Росатом» Алексей Лихачёв: Строительство в Якутии первой в мире наземной атомной станции малой мощности даст толчок развитию арктических районов

От имени Госкорпорации «Росатом» Главу Якутии Айсена Николаева и всех жителей Республики Саха (Якутия) со 100-летием образования Якутской АССР поздравил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Он отметил, что обретение статуса автономной республики в составе единого государства стало для народа Якутии мощным стимулом для обогащения истории и культуры, сохранения этнического и языкового многообразия, экономического, научного, промышленного и духовного развития. Сегодня этот живописный регион с древней историей, колоссальными природными богатствами и многовековыми традициями продолжает играть важнейшую роль в развитии российского государства и вносит свой уникальный колорит в культурное разнообразие нашей страны.

«Для Госкорпорации «Росатом» большая честь и ответственность участвовать в развитии энергетического сектора Республики Саха. Строительство в Якутии первой в мире наземной атомной станции малой мощности, несомненно, даст толчок развитию арктических районов, поможет ускоренной реализации ключевых индустриальных проектов при сохранении экологической уникальности территорий и повысит уровень жизни местных жителей!» – сказал Алексей Лихачёв.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество по сооружению АЭС малой мощности в поселке Усть-Куйга Усть- Янского улуса, а также по проектам уранового холдинга «Атомредметзолото» будет укрепляться, способствуя росту благосостояния вашего уникального края.

Алексей Лихачёв пожелал Республике Саха (Якутия) дальнейшего процветания, а жителям – крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого оптимизма.