Гендиректор Фонда капремонта Якутии проконтролировал подрядчиков

30 июня генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) Владимир ИОНИН совместно с представителями подрядной организации ООО «Атман» осмотрели ход проведения капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: ул. Федора Попова д. 14/1 — ремонт фундамента МКД, цокольных балок и перекрытий (включая утепление), системы водоснабжения. ул. Федора Попова д. 18/2 — работы ведутся по утеплению и ремонту фасада, ремонт балконов, лоджий, теплоснабжения, системы водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Все работы ведутся по графику. Ход работы строго контролируется специалистами регионального оператора.

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я). Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).

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