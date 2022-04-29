Встреча гендиректора АЛРОСА Сергея Иванова со студентами СВФУ

В СВФУ состоялась встреча с генеральным директором АЛРОСА Сергеем Ивановым, на которой студенты университета смогли задать ему ряд вопросов – от трудоустройства в компанию до сотрудничества с партнерами в условиях санкций, сообщает пресс-служба вуза. Помимо этого, гендиректор крупной алмазодобывающий компании поделился планами в условиях западных санкций.

На встрече Сергей Иванов отметил, что несмотря на возникшие сложности из-за введения санкций, АЛРОСА не намерена отказываться от своих проектов, особенно социальных. Он напомнил, что на сегодня социальные инвестиции компании составляют более 3% от общей выручки и подобной практики нет ни в мире, ни в других российских компаниях. Сумма солидная – 10 млрд рублей в год.

«Преимущественно речь идет о проектах, связанных с республикой: Фонд будущих поколений, программы по расселению ветхого жилья, поддержка медицинских и образовательных учреждений. Мы придаем большое значение сотрудничеству с СВФУ, помощи вузу в части наполнения эндаумент-фонда, средства которого дальше расходуются на решение важных для университета задач», – озвучил Сергей Иванов.

АЛРОСА – один из основных партнеров СВФУ. Сотрудничество вуза и ведущей горнодобывающей компании в стране и мире имеет стратегическое значение для Якутии, особенно в части трудоустройства местных кадров в промышленность. «За последние годы порядка ста студентов, окончивших университет, трудоустроились в различные предприятия компании. АЛРОСА финансирует и наш эндаумент-фонд, благодаря которому мы реализуем проекты, направленные на развитие университета. Мы намерены расширять взаимодействие с ключевым партнером», – сказал ректор СВФУ Анатолий Николаев.

С 2012 года АЛРОСА перечислила в фонд университета порядка 500 млн рублей. Эти средства предназначены для развития инфраструктуры, науки, образования и социальной поддержки, а также обучения, повышения квалификации и стажировок сотрудников университета. Еще 65 млн рублей было выделено в качестве целевой помощи МПТИ (филиал) СВФУ в г. Мирном.

Студенты интересовались вопросами современных требований к потенциальным сотрудникам. Гендиректор подчеркнул, что в первую очередь необходимы сильные базовые знания, которые позволят дальше развиваться и приобретать специализированные знания. Необходимы знания в IT-сфере. «Руководители среднего или высшего звена должны разбираться в проектах цифровизации, потому что за этим – будущее. Я думаю, что все присутствующие здесь студенты уже подкованы в этом направлении и видят современные решения в области строительства и проектирования. И, безусловно, сегодня невозможно, получив образование, оставаться конкурентоспособными через 10 лет. Переобучение, саморазвитие – главный элемент карьерного роста», – говорит Иванов.

На встрече проступали и предложения. Так, руководство Горного института СВФУ выступило с предложением о создании цифровой лаборатории по направлению «Горное производство» для прохождения студентами университета практики в удаленном формате. Сергей Иванов готов рассмотреть проект и подчеркнул, что в целом необходимо повышать взаимодействие с университетом по вопросам целевого набора и прохождения практики. «Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить студентов СВФУ, которых мы привлекали в качестве волонтеров на помощь Мирнинской ЦРБ в разгар первой волны коронавируса. Ситуация была сложной. Мы старались обеспечить всем необходимым больницы. Огромное спасибо врачам-ординаторам и тем молодым людям из Якутска, которые были готовы оказать необходимую помощь», – сказал гендиректор АЛРОСА.

Напомним, АЛРОСА остается мировым лидером по добыче природных алмазов. В прошлом году общая выручка компании превысила 330 млрд рублей. В течение года компания выплатила рекордный объем дивидендов в бюджеты республики и улусов, являющихся акционерами АЛРОСА.