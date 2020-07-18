Гендиректор АК «Якутия»: Опасно сажать Дальний Восток на иглу западных производителей авиатехники

Владимир Горбунов, генеральный директор АО «Авиакомпания «Якутия» выразил свое мнение по поводу нового проекта по созданию единого дальневосточного перевозчика:

Президент РФ поставил задачу создания дальневосточной компании-авиаперевозчика, для этого совсем не обязательно работать под одним сертификатом эксплуатанта и быть одним юридическим лицом. Мировая практика подразумевает создание альянсов разной глубины и кооперации, это может быть альянс по типу SkyTeam, OneWorld или Star Alliance, у них своя маршрутная сеть и каждый отвечает за свои направления и страны, при этом они во многом объединены одной политикой в области качества и сервиса, а система продаж подразумевает глубокую кооперацию именно в направлении взаимных продаж авиабилетов.

Проблема в том, что поручение президента о создании дальневосточной авиакомпании пытаются исполнить абсолютно формально, не вникая в детали и не оценивая риски. Нас буквально окончательно хотят перевести на западные самолеты, поставить в зависимость от зарубежных производителей и поставщиков, а также буквально поставить крест на развитии наших компетенций в области самолетостроения, лётной и технической эксплуатации отечественной техники.

Поясню. Президент не обязан за чиновников расписывать проект пошагово, но совершенно точно он всегда делает акцент на развитии отечественной промышленности и создании на ее базе широкой маршрутной сети стратегически важнейшего региона, в наше время это еще и синоним безопасности страны. Я так понимаю поручение президента: у нас должны быть самолеты отечественного производства, самолеты магистральные и региональные, мы, кстати, заказали на МАКСе несколько ИЛ-114, а также десять SSJ100 и пять МС-21. Логический смысл, заложенный в поручении президента, подразумевает развивать не только маршрутную сеть на базе российских самолетов, но и вытекающее из этого создание опорных центров эксплуатации по всему Дальнему Востоку — это прежде всего Якутск и Хабаровск с полным набором компетенций. И для того есть аргументы. Рядом с Хабаровском Комсомольск-на-Амуре, где производят «суперджеты» — значит, поставки структурных компонентов будут молниеносными. Рядом Иркутск, который сможет поставлять компоненты для МС-21. Затем — развитие технических центров в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите, Благовещенске и Магадане. Это дало бы насыщение региона не только сетью маршрутов, отвечающей потребностью населения в транспортной доступности, но и качественной, отечественной авиационной составляющей. Таким образом, Якутия предлагает действительно глобальное решение для Дальнего Востока — создание центров компетенций по подготовке лётного состава, технической эксплуатации, логистических решений по организации пула запасных частей и двигателей. Все это в результате — новые рабочие места и глубокая кооперация между авиапредприятиями, и все это на российской технике.

Предложение же «Авроры» это прежде всего западная техника, и если говорить о предполагаемых 40-42 Bombardier Q400, эти самолеты практически сразу займут все ниши от Сахалина, Владивостока, Петропавловска и до Новосибирска, потому что у него емкость 74 кресла и скорость 650, он просто займёт нишу соизмеримую с нишей SSJ100, поэтому развиваться нам уже будет некуда — ни поставок новых SSJ100, ни рабочих мест в производстве, ни центров компетенций по технической и лётной эксплуатации отечественной техники просто не будет.

Наше предложение качественно иное: центры компетенций, организация материально-технического снабжения с единым дальневосточным пулом запасных частей, компонентов и двигателей на дальнем востоке, Центр подготовки лётного и технического персонала в том же Хабаровске — это будет реально поднимать наш ВВП. И это реальные инвестиции в развитие экономики России, и тогда государственные дотации аргументированы. Это и есть системный подход.

Или мы готовы раздавать субсидии под канадскую и американскую промышленность? И остановить свою? Кроме того, Q400 не подходят к внутриякутским авиаперевозкам не только по аэродромной сети, но и даже по вместимости по пассажирам, у нас населенные пункты малочисленные, нужна высокая частотность, как показывает наш многолетний опыт, в основном с комбинированным грузопассажирским салоном на 50 мест и отсеком для одной тонны груза. И конечно, важно самим развивать компетенции в освоении Арктики, а не использовать готовую продукцию западной авиационной индустрии. Опасно сажать Дальний Восток на иглу западных производителей авиатехники. Особенно если учесть, что за 20-25 лет эксплуатации стоимость используемых двигателей, запчастей, компонентов и стоимости их регулярного сервиса превышает начальную стоимость самолета в 2-2,5 раза — а сейчас нам пытаются продать красивые «бусики» и буквально взять в кабалу. Это — в корне неверно.

И ещё, если сейчас мы не используем наш исторический шанс наконец-то поднять наш массовый российский региональный самолёт Ил-114, то через следующие 10-15 лет поднимать уже будет просто нечего….

И Айсен Николаев, как глава самого большого региона России, прекрасно понимает все риски и перспективы проекта.