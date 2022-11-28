Ген героизмa: интервью с ветерaном

В эти дни, когда мобилизованные и добровольцы из Якутии несут непростую службу в зоне Специальной военной операции, особенно важна всеобщая нaшa поддержка. Большая помощь оказана правительством, общественниками и гражданами. Многолетнюю помощь оказывает Ассоциация ветеранов боевых действий Республики Саха (Якутия). SakhaLife удалось связаться с председателем ассоциации Иваном Петровичем Черкашиным.

Наш герой рассказал, что члены ассоциации — ветераны боевых действий активно взаимодействуют с бойцами и их семьями, правительством и общественными организациями, учёными и депутатами. Так, в результате совместной работы, внесены ряд предложений, направленных на долгосрочную перспективу. Среди них и боевые якутские ножи с нововведениями, выделение земельных участков, внеочередных лицензий на охотничьи ресурсы и помощь в идентификации и придании родной земле погибших воинов.

— В связи с новыми технологиями военного времени, а также применения противником запрещённых видов вооружения, возникла необходимость в научно обоснованной помощи в опознании тел погибших воинов. Точная идентификация поможет не только в оперативном поиске и приданию родной земле тел наших земляков, но и ускорит процедуру выделения материальной помощи родным и близким погибших, — уверен Иван Петрович.

По мнению авторов, суть нового метода состоит в том, чтобы выполнять забор ДНК у всех, кто выезжает на Специальную военную операцию. Поскольку горький опыт сложности в идентификации тел показывает, что бывают различные ситуации, когда погибший оказывается, например, усыновлённым в семье и ДНК родителей может не соответствовать ДНК сына, или вообще оказаться детдомовским сиротой. Большинство добровольцев и часть мобилизованных имеют немолодой возраст. Сейчас набирают добровольцами в основном сорока- и даже шестидесятилетних. А это значит, что родителей воинов может и не быть в живых из-за возраста либо они могут быть одинокими людьми, а для идентификации нужны ДНК именно близких родственников. Нa прaктике самым сложным окaзaлось объяснить необходимость забора анализа ДНК у родных погибших, например, утопающей в горе матери солдата. Проще законодательно закрепить обязательный забор ДНК у уходящих на спецоперацию воинов. Новая методика призвана облегчить непростой труд поисковых отрядов.

Кроме того, база ДНК воинов поможет якутским учёным установить «ген героизма». Ведь те, кто выезжают по доброй воле на спецоперацию являются героями.

Всего с начала специальной военной операции из Якyтии направлено три отряда добровольцев. Редакция убедилась, что все бойцы проходят интенсивную подготовку в учебном центре ассоциации, где их консультируют ветераны боевых действий с огромным опытом. При поддержке правительства и общественных организаций все стажёры центра экипируются по полной программе. От тёплых униформ до разгрузочных жилетов и рюкзаков получают новобранцы.

— Благодаря плодотворному сотрудничеству ассоциации с Министерством предпринимательства и туризма Якутии и виртуозами кузнечного ремесла, изготавливаются и готовятся к вручению воинам, вылетающим на специальную военную операцию именные якутские ножи с руническими молитвами-оберегами и индивидуальным номером. Такой ценный инструмент и освящённое оружие создаётся для укрепления морального духа воина и станет, своего рода, семейной реликвией — свидетельством героических побед, после возвращения со спецоперации или помощником в идентификации павшего на поле боя якутского воина, — рассказывает наш гость.

После возвращения со спецоперации воинам потребуется реабилитация. Иван Петрович озвучил общественно полезный способ реабилитации:

— Для жителей Якутии физический и душевный отдых неразрывно связан с природой — охотой и рыбалкой. Благодаря пониманию и поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Якутии, при личном участии уполномоченного депутата парламента Ил Тумэн Сахамина Афанасьева, нам удалось проложить начало внесению изменений в нормативно-правовые акты. При успехе нашего начинания, ветераны боевых действий смогут в преимущественном порядке получать лицензии на добычу промысловых и охотничьих видов животных. Кроме того, смогут быть трудоустроены инспекторами-экологами в штат или оказывать помощь в природоохранных мероприятиях на общественных началах. Например, принимать участие в рейдах по поимке браконьеров, сооружать кормушки и солонцы для копытных, выступать по телевидению и быть героями плакатов на природоохранную тематику. Занятость, традиционные промыслы и польза экологии — одним законом, — озвучил общую идею Иван Черкашин.

Важной поддержкой возвратившимся со специальной военной операции воинам, наряду с реабилитацией, должна стать своя земля и своё хозяйство, считает председатель ассоциации.

— Воин-ветеран должен обеспечить достойные условия жизни своей семье, детям — подрастающим защитникам Родины. Прислушавшись к обращениям ветеранов и их семей, наша ассоциация, при плотном сотрудничестве с Окружной администрацией г. Якутска, добилась определённых успехов в выделении земельных участков ветеранам боевых действий. Надеемся, что в скором времени хотя бы у части участников спецоперации будет своя плодородная земля, тёплый дом и богатое хозяйство, — отметил наш герой.

Таким образом, благодаря общим стараниям aссоциации, правительства, депутатов, мэрии и общественников, в скором времени, будут обеспечены достойные меры поддержки участникам специальной военной операции — нашим защитникам Отечества.

В эти дни на специальную военную операцию возвращаются первые гражданские врачи-добровольцы Сергей Васильев и Назар Петров. Вот как прокомментировал инициативы команды единомышленников кандидат медицинских наук, врач ортопед-травматолог, изобретатель и участник СВО Сергей Васильев:

— Как человек с медицинским образованием и исследователь могу сказать, что предложения ассоциации ветеранов боевых действий имеют практическую, научную ценность и колоссальную социальную значимость. Эффект от данных нововведений будет нести пользу сквозь века. Нужно, чтобы всё задуманное обязательно было реализовано, — резюмировал учёный Сергей Васильев.

В aссоциации отметили, что будут рады новым фельдшерам и врачам в рядах четвёртого добровольческого отряда.

В конце беседы Иван Петрович Черкашин подчеркнул, что всё описанное и реализованное является плодом коллективной работы членов ассоциации ветеранов боевых действий, работников общественных организаций и семей погибших воинов.