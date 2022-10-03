Гемба в Намской больнице

30 сентября состоялся выезд команды Минздрава в Гемба Намской ЦРБ. Больница является пилотом по внедрению «Бережливых технологий» проекта «Эффективный регион».

Гемба – один из инструментов бережливого производства, основанный на непосредственном участии в рабочем процессе для оценки ситуации и принятия решения. В переводе Гемба значит «место, где происходит работа». Данная технология пришла из японских практик и метод уникален, тем, что поиск проблем и принятие решений происходит непосредственно на рабочем месте, путем обсуждений, анализов.

Команду возглавляла заместитель министра здравоохранения Любовь БУРНАШЕВА. На месте были рассмотрены проекты Агентства социальных инициатив Национальной социальной инициативы (АСИ НСИ), проект создания Новой модели медицинской организации (НММО) по процессам оказания медицинской помощи в первичном звене.

По итогам работы Минздравом отмечена вовлеченность руководства районной больницы, руководителей подразделений в проектную работу. Участники обсудили «болевые точки», которые выявлены в ходе реализации проектов, рабочей группе больницы рекомендована отработка качественного внедрения новой информационной системы (РТ МИС), которая в последствии станет ключевой позицией в организации деятельности учреждения.

Также Минздрав анонсировал введение системы ППУ (предложений по улучшению), которая также является одним из инструментов «Бережливого производства».

В будущем Министерство здравоохранение планирует введение нового ежеквартального критерия премирования по лучшим практикам «Бережливых технологий».