25.06.2022
17:02
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Якутия

Гектар бесплатно и ипотеку по 2% получила семья Тимофеевых

Семья Тимофеевых из пригорода Якутска взяла землю по программе «Гектар» и получила льготный кредит для строительства жилья по программе «Дальневосточная ипотека».

— У нас большая семья, трое детишек. Давно хотели расширяться, брать ипотеку. Внимательно изучили все возможные программы и выбрали «Дальневосточную ипотеку», так как по ней — самые выгодные условия. Брать её решили под строительство на «гектаре», ведь в этом случае нет возрастных ограничений как для молодых семей, а вдобавок можно обойтись без затрат на землю. Поскольку участок предоставляется бесплатно – это существенная экономия, — рассказывает Наталья Тимофеева.

Она рассказала, что удалось выбрать землю в селе Кысыл-Сыр Намского улуса — здесь есть и необходимые коммуникации, и удобная транспортная доступность, а сам «дальневосточный гектар» имеет идеальный ландшафт и готов к началу строительства.

На сегодняшний день на участок уже заведено электричество — ведётся выбор строительных материалов и подготовка к возведению дома. В планах семьи возвести каркасный дом в стиле барнхаус. По словам Натальи, это модный на сегодняшний день архитектурный стиль — своеобразный «деревенский лофт». Стройку планируется вести собственными силами, а опыт будет использован в будущем для реализации туристического проекта — семья планирует взять «гектары» для туристического проекта. тгк объясняемреспублика_саха

Фото: тгк объясняемреспублика_саха
Источник: тгк объясняемреспублика_саха

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