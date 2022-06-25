Гектар бесплатно и ипотеку по 2% получила семья Тимофеевых

Семья Тимофеевых из пригорода Якутска взяла землю по программе «Гектар» и получила льготный кредит для строительства жилья по программе «Дальневосточная ипотека».

— У нас большая семья, трое детишек. Давно хотели расширяться, брать ипотеку. Внимательно изучили все возможные программы и выбрали «Дальневосточную ипотеку», так как по ней — самые выгодные условия. Брать её решили под строительство на «гектаре», ведь в этом случае нет возрастных ограничений как для молодых семей, а вдобавок можно обойтись без затрат на землю. Поскольку участок предоставляется бесплатно – это существенная экономия, — рассказывает Наталья Тимофеева.

Она рассказала, что удалось выбрать землю в селе Кысыл-Сыр Намского улуса — здесь есть и необходимые коммуникации, и удобная транспортная доступность, а сам «дальневосточный гектар» имеет идеальный ландшафт и готов к началу строительства.

На сегодняшний день на участок уже заведено электричество — ведётся выбор строительных материалов и подготовка к возведению дома. В планах семьи возвести каркасный дом в стиле барнхаус. По словам Натальи, это модный на сегодняшний день архитектурный стиль — своеобразный «деревенский лофт». Стройку планируется вести собственными силами, а опыт будет использован в будущем для реализации туристического проекта — семья планирует взять «гектары» для туристического проекта. тгк объясняемреспублика_саха