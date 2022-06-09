ГДК «Ленск-газ» ведет активную подготовку к отопительному сезону

В Ленском районе ООО «Газодобывающая компания Ленск-газ» в эти дни проводит капитальный ремонт на установке комплексной подготовки газа Отраднинского месторождения. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Проводится капитальный ремонт подъездных дорог к установке комплексной подготовки газа (УКПГ), скважинному фонду, а также силами подрядных организаций ведется капитальный ремонт внутриплощадочных дорожек УКПГ и вахтового жилого комплекса, где проживает порядка 16 человек. Проводятся работы по обвязке и подключение азотной станции, рассказали в ГДК «Ленск-газе».

— Планово-предупредительные работы идут полным ходом. В целом, все работы направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение Ленска, – сообщил исполняющий обязанности главного инженера ГДК Антон Гойда.

Кроме того, на этой неделе ожидается завершение договорной кампании с жителями микрорайона «Ханайдах», который будет полностью переведен на индивидуальное газовое отопление в связи с приостановкой работы котельной.

ГДК «Ленск-газ» также курирует вопросы программы социальной газификации в городе. В рамках социальной газификации там планируется строительство порядка 10600 метров газораспределительных сетей и газопроводов-вводов.

Напомним, что город Ленск питает Отраднинское месторождение, разведка которого велась с 1980-ых годов. Установка комплексной подготовки газа находится в 65 километрах от Ленска. С момента первой подачи газа из месторождения в 2009 году началась газификация Ленского района, сейчас на «голубом топливе» работают 19 котельных жилищно-коммунального комплекса.

Справка:

Дочерняя компания АО «Сахатранснефтегаз» – «ГДК Ленск-газ» занимается геологическим изучением, разведкой углеводородного сырья в пределах Отраднинского участка газоконденсатного месторождения, добычей природного газа и газового конденсата, подготовкой к транспортировке природного газа и его реализацией.