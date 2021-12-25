25.12.2021
14:00
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Путешествия & Отдых

Где якутские всадники решили отметить Новый год?

Отважные путешественники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, вставшие в долгий непростой путь от Оймякона до Лондона, дошли вчера до Иркутска. Позади у всадников 4 500 км. дороги. Ребята пишут, что «лошади чувствуют себя отлично! Мы привезли настоящие морозы в Иркутскую область».

@ northern_nomadsykt едут с большой целью — популяризация культуры народа саха. В Иркутске они планируют познакомить местных жителей с якутским Дедом Морозом — Чысхааном. Здесь же и встретят новый 2022 год.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/northern_nomadsykt/
Источник: https://www.instagram.com/northern_nomadsykt/
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