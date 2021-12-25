Где якутские всадники решили отметить Новый год?

Отважные путешественники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, вставшие в долгий непростой путь от Оймякона до Лондона, дошли вчера до Иркутска. Позади у всадников 4 500 км. дороги. Ребята пишут, что «лошади чувствуют себя отлично! Мы привезли настоящие морозы в Иркутскую область».

@ northern_nomadsykt едут с большой целью — популяризация культуры народа саха. В Иркутске они планируют познакомить местных жителей с якутским Дедом Морозом — Чысхааном. Здесь же и встретят новый 2022 год.