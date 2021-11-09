Где взять денег на бизнес?

Где предпринимателю взять денег, чтобы выстоять в пандемию? Впереди Новый год и к этому празднику надо прийти на полных мощностях, встретить 2022 год во всеоружии. Дополнительные средства позволят удержать бизнес на плаву и получить новый импульс к развитию.

Рассмотрим три основных источника финансов для предпринимателей: инвестор, программа господдержки, бизнес-кредит.

Вложения третьих лиц

Ситуация: вы начинающий предприниматель, у вас есть только идея и бизнес-план, но не хватает ресурсов. Оптимальным решением для вас будет найти инвестора или партнера среди родственников, друзей, знакомых. Вы должны быть готовы делить бизнес с кем-то еще либо регулярно выплачивать ему часть прибыли.

Льготное кредитование от государства

Ситуация: Вы работаете или открываете дело в сферах, которые считаются приоритетными для страны, например, инновации, наука, промышленность, туризм, сельское хозяйство. Одной из самых востребованных госпрограмм стал ФОТ 3.0. Поддержка недавно была возобновлена на фоне новых антиковидных ограничений. Предприниматели из наиболее пострадавших отраслей экономики вновь могут получить льготный кредит под 3%.

Оформить кредит можно до конца 2021 года, ключевое условие – сохранение не менее 90% персонала. Сумма максимального кредита зависит от количества сотрудников. Максимальный срок займа – 18 месяцев. При этом выплаты на первые полгода можно отсрочить, затем погашать всё равными частями.

Микропредприятиям, существующим не менее двух лет и зарегистрированным в едином реестре МСП, можно присмотреться к другому действенному инструменту государственной поддержки – льготному кредиту по программе 9,95. Низкая ставка зафиксирована на весь срок. Максимальный срок кредита – до 5 лет, сумма – до 10 млн рублей. Для подачи заявки не требуется предварительного открытия счета в банке.

Субъекты агропромышленного комплекса также могут воспользоваться льготным кредитованием в АЭБ на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Бизнес-кредиты в банках

Это самый быстрый и простой вариант получения денег, ведь нет никакого конкурса, не придется искать инвестора, отсутствует необходимость соответствовать многочисленными требованиями госпрограмм.

Кредиты от АЭБ подойдут любому работающему бизнесу с различными целями, запросами, параметрами. Средства можно взять на покупку имущества, модернизацию или расширение производства, выплату зарплат, запуск нового проекта.

«Алмазэргиэнбанку, как крупнейшему региональному банку и одному из институтов развития Якутии и Дальнего Востока, важно обеспечивать доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса. Особенно сейчас в нынешних условиях, когда все почувствовали на себе последствия локдауна и вводимых ограничений. Обращайтесь к нашим специалистам, мы расскажем вам, на какую помощь вы можете рассчитывать, подберем оптимальную программу финансирования конкретно под ваш бизнес», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса АЭБ Федор Ноговицын.

Предварительно ознакомиться со всеми предложениями и подать заявку можно по ссылке https://albank.ru/~wCc8h

Подробную консультацию по льготным кредитам и другим продуктам для бизнеса – инвестиционным кредитам, кредитам на пополнение оборотных средств, овердрафту и так далее – можно получить у специалистов офиса АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Якутске по адресу пр. Ленина, 1, в отделениях в районах Якутии, во Владивостоке и в Хабаровске, а также у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии по номерам: 8-800-100-34-22 и 8(4112)34-22-22.