Где востребован якутский уголь?

В 2021 года в Якутии добыто 31,1 млн тонн угля, что на 54,7 % больше, чем в прошлом году. Этого удалось добиться благодаря компаниям «Эльгауголь», УК «Колмар», Якутуголь, свой вклад вносят и малые угольные предприятия.

В планах на 2022 год по сдержанному сценарию — увеличение добычи угля до 38-40 млн тонн угля.

Ранее Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что угольная промышленность республики становится серьезным драйвером развития южной Якутии, что означает появление большого количества новых рабочих мест, увеличение объемов, поступающих в республиканский бюджет налогов, а также новую жизнь для ряда поселков и городов.

По итогам 2021 года экспорт угля составил 21 млн тонн. На международных рынках якутский уголь востребован. Основной объем экспорта приходится на КНР. Все наши грузоотправители ориентируются на китайский рынок. Вместе с тем якутский уголь экспортируется в Японию, Южную Корею, внимание к якутским углям проявляет Индия.

По программе «Местные кадры в промышленность» в угольные предприятия в 2021 году трудоустроено свыше 2 000 якутян, из 1657 человек — в Колмар. Идет активное трудоустройство в Якутуголь, в 2021 году заключено соглашение с Эльгауголь. По проекту «Навахту14.рф» трудоустроено более 1000 человек, из них больше половины жители сельской местности.



