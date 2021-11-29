Где в Якутске заработают новые теплые остановки?

В этом году в Якутске построили 20 теплых остановок, однако сейчас работают только 6 из них. Остальные не работают из-за отсутствия подключения к электроснабжению. ЦУР зафиксировал более 50 жалоб от якутян на теплые остановки, подготовил анализ и передал информацию окружной администрации. После жалоб мэрия и «Якутскэнерго» ускорили запуск остановок.

Семь теплых остановок запустят до 19 декабря, еще семь — до 30 декабря.

До 19 декабря заработают:

1. ул. Мерзлотная (конечная), остановка «Институт Мерзлотоведения»;

2. с. Маган, ул. Алымова (в сторону города), остановка «Магазин»

3. ул. Кальвица, остановка «Школа №10» (в сторону Дзержинского);

4. ул. Стадухина, (в сторону ул. Лермонтова) ост. «Областная больница»;

5. с. Хатассы, ул. Центральная (конечная), остановка «Агрогородок»;

6. с. Хатассы, ул. Каландаришвили (в сторону города), остановка «Больница»;

7. с. Маган, ул. Маганский тракт (в сторону города), «Аэропорт».

До 30 декабря откроются:

1. ул. Можайского (в сторону города), «Сквер Гагарина»;

2. ул. Дзержинского (в сторону ул. Богатырева, «Спортивная школа»;

3. ул. Семена-Данилова (в сторону ул. Петра-Алексеева), «Новинка»;

4. ул.Можайского (в сторону города), ост. «Новопортовская»;

5. ул. Курнатовского (в сторону Хатынг-Юряхского шоссе), «Курнатовского»;

6. ул.Кулаковского (в сторону пр.Ленина) ост. «Сквер Аммосова»;

7. ул. 50 лет Советской Армии, остановка «Авиагруппа» (в сторону ул. Богдана Чижика). —

