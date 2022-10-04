Где в Якутске отключат тепло, воду, свет и газ?

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 4 октября (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00 — 16.00 – мкр. Новопорт: ул. Можайского 1/3, 2/4, 13, 3/3, 3/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/7А, 13/9, 14, 5, 15/2, 15/1, 15/4, 15/5, 15/6, 19, 19/1, 19/1а, 19/2, 19/3, 19/4, 17, 17/1, 17/11 (д/с №33), 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/8, 21, 21/1, 21/2 (шк. №38 нач), 23 (шк. №38), 23/1 (шк. №24), 23/2, 25/1(д/к № 97 «Незабудка»), 27, 27/1, 27/2, 27/3, ул. Кузьмина 10, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 15/3 (шк. №30), 16/1, 17, 17/1, 18/1, 18А, 19 (д/к № 5 Радуга), 22, 36 (школа глухих), 20, 20/1, 21, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24/1, 24/3, 8/3, 26, 26/4, 26/3, 26/4, 28, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, ул. Курнатовского 7, 15А, 28, 26, 34, 36Г;

09.00 — 17.00 – ул. Кржижановского 82/1, ул. Челюскина 42/1, 37/4, 39/1, 39/2, 41/1, 41/5 + частный сектор;

— отключение холодной воды:

09.00 — 17.00 – ул. Кржижановского 82/1, ул. Челюскина 42/1, 37/4, 39/1, 39/2, 41/1, 41/5 + частный сектор;

— отключение теплоснабжения:

09.00 — 15.00 – ул. Ленская 18, 28, 16, 14, 12, 8, 8/1, 6, 6/1, 2, 3, 14, ул. Петра Алексеева 64/1, ул. Пирогова 4, 8, 6, 2/1, 8а, ул. Клары Цеткин 43/1, 49;

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00 — 12.00 – пер. Заложный с 7 по 21, ул. Гастелло с 13 по 19, ул. Тимирязева, ул. Байкалова (частично);

09.00 — 14.00 – ул. Курнатовского, ул. Калашникова, ул. Пилотов, Хатын-Юряхское шоссе с 6 по 9 км., ул. Кедровая, ул. Сибирская, ул. Березовая речка, ул. Северная, ул. Таежная, ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Южная, ул. Морозова, ДСК «Труд», СОТы, Вилюйский тракт 5-6 км., Шоссе отдыха, Сергеляхское шоссе с 9 по 13 км., СОТ «Кэскил 2», СОТ «Маяк», пер. Беличий, ул. Три Сосны, Окружная дорога, пер. Березовый;

09.00 — 17.00 – мкр. Марха (частично), ул. Тэкки Одулока, ул. Курнатовского с 15 по 48, ул. Дальняя, ул. 8 Марта 13, 18, 75, 106 (за долги);

09.30 — 12.00 – ул. Ильменская 61, 61/1;

14.00 — 17.00 – ул. Чернышевского с 88/2 по 101/1, Покровский тракт 4 км. (частично);

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

10.00 — 12.00 – п. Газовиков 1-86 с дробями, ул. Газовиков 2, 4, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 19Б;

10.00 — 14.00 – ул. Нагорная 11, Озерный 2; профилакторий «Березка», 1, 22, 23, 27; ПТФ 1, 1/3, 10, 11, 12, 13, 19, 1а, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9; ул. Студенческая 2а, ул. Космодемьянской 2/1, 4, 4/2; ул. Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Нагорная 1, 10, 11, 3, 5, 7; ул. Озерная (ПТФ) 2, 4; Озерный 2; профилакторий «Березка», 1, 22, 23, 27; ПТФ 1, 1/3, 10, 11, 12, 13, 19, 1а, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9; ул. Студенческая 1, 10, 14, 16, 16а, 18/1, 18/2, 19/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

— отключение холодной воды:

10.00 — 12.00 – ул. Красильникова 15, объекты СВФУ, ул. Автодорожная (КИЗЯГУ частный сектор);

— отключение теплоснабжения:

09.00 — 12.00 – ул. Пионерская 32, 34, 34/1, 36, 36/1, 38;

— отключение газоснабжения:

10.00 — 12.00 – ул. Газовиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24 + частный сектор;

АО «Водоканал»

— отключение холодной воды:

22.00 — 06.00 – В, 1, 60, 64, 67, 61, 36 кв. Залог, 6, 7, 8, 37, 55, 117, 118, 121, 122, 123, 124 кв., кот. Совмин, ЯНИИСХа, ЯГУ 1, Комдрагметалл;

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30 — 17.00 – ГРПШ -72, 70, 55, кот. Дзержинского 58/1, ул. Кеши Алексеева 7, ул. Якова Потапова 2, 4/а, 6, 6/1, 7/1, 9, 11, 17/1, 19/1, 15/1, 10/2, 10/3, 14, 14/1, 14/2, 12/1, 16/1, 14в, 14а, 12/2, ул. Шевченко 2а, б, 1, 6, 4, 4/1, 2, 2/1, ул. Лермонтова 162, 16/2, 160, 158/1, 166/2, 168/2, 170/1, 172/1, 178/1, 162/2.