Где в Якутске отключат тепло, воду, свет и газ?

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 10 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 12.00 – Хатын-Юряхское шоссе, 6-9 км; 09.00 – 17.00 – Покровский тракт, 12 км, ул. Луговая, 2-16, ул. Лонгинова, 45-88, ул. Курнатовского, 66, СОТ «Березовая роща»; 09.30 – 11.00 – ул. Автодорожная, 7, 11, 14, 14/а, 17/1, 19, ул. Чернышевского, 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт, 4 км, 1, 2; 14.00 – 17.00 – пр. Ленина, 23, 25, 27, 27/1, 29, ул. Ярославского, 24, 24/2; 15.30 – 17.00 – ул. Автодорожная, 7, 11, 14, 14/а, 17/1, 19, ул. Чернышевского, 118, 118/1, 118/3, Покровский тракт, 4 км, 1, 2. ЯТЭЦ — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 13.00 – ул. Р. Зорге, 7/1, 7/2, 3/2, 5/2, ул. Речников, 20; 09.00 – 15.00 – ул. Халтурина, 14/4, 14/5, ул. Дзержинского, 41/1, 41/2, 43д, ул. К. Цеткин, 2; 09.30 – 12.00 – ул. Можайского, 13/6, 13/5, 13/6в, 13/11. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 14.00 — Вилюйский тракт, 4-5 км, ул. Билибина, 2-52 с дробями, ул. Сосновая, 60-81 с дробями, ул. Винокурова, 82-95 с дробями, ул. Бекетова, 87, ул. Ильменская, 45-63 с дробями, ул. Новокарьерная, 43/3, ул. Три Сосны, Борисовка-2, 3/2-3/8; 10.00 – 12.00 — Маганский тракт, 2 км, 1А (д/сад № 9), 1, 2, 3, ул. Белая гора, ул. Харанская, ул. Загаражный, ул. Светлая; 10.00 — 16.00 — ул. Газовиков, 26. — отключение горячей воды и теплоснабжения: 10.00 – 14.00 — ул. Байкалова, 20, 25/2, ул. Неустроева, 24, 26, ул. Тимирязева, 37, 41, 43, 43/1, 60, 62, 62/1, ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 3, 3А, 7, ул. Чернышевского, 70/1, 72, 74 (технологический техникум), ул. Кошевого, 10, 3, ул. Матросова, 1/1, 1/2, 1/3, 19 (Технологический техникум), 2. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 14.00 (11 октября) – ул. Котенко, 1-10; 08.30 -18.00 – ул. Кеши Алексеева, 7, ул. Якова Потапова, 4А, 6, 6/1, 7/1, 9, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 14, 14А, 14В, 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 17/1, 19/1, ул. Шевченко, 1, 2, 2А, 2/1, 4, 4/1, 6, 8, ул. Лермонтова, 158/1, 160, 162, 162/1, 166/1, 166/2, 170/1, 172/1, 178/1.

Фото: yakutskcity.ru Источник: yakutskcity.ru

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