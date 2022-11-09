Где в Якутске отключат свет, воду и газ?

К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 9 ноября 2022 года Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 9 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 08.30 – 16.00 — ул. Автодорожная, 28/15-38/22. 09.00 – 12.00 – ул. Ойунского, 39, 39/2. 09.00 – 16.00 – ул. Строда, 15, 16, 16/1, 16/2, ул. Ленина, 45, 53, ул. Крупской, 9а, 9/1, ул. Ярославского, 24, 37, 36/1, 45, 48, ул. Чернышевского, 46/1. 09.30 – 11.30 – мкрн. Марха. 13.00 – 17.00 – ул. Птицевод, 2А, Хатын-Юряхское шоссе 9 км, ул. Ойунского, 19/1-23, Намский тракт 1 км, ул. Бабушкина, 6А — 12/1, ул. Алтайская, 5/2-23, ул. Газовиков, 18/1-54, ул. Набережная, 27 — 35, ул. 1 Набережная, 25/1, ул. Кальвица, 13/1. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.30 – 12.00 — ул. Дзержинского, 43/2, 45/2, ул. Халтурина, 14, 14/1, 14/3, 16, 18, ул. Строителей, 7, 9, 13/1. 13.30 – 15.30 — ул. Халтурина, 14/4. — отключение холодного водоснабжения: 09.30 – 11.30 – ул. Очиченко, 9, 18, 18/1, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23а, 23/1, 23/1г, 22, 22а, 24, 26, 28а, 28/1, 28/3, 30, 30/1, 31/2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, УСФИН, Техникум. 09.30 – 12.00 — ул. Очиченко, 4, 5, 6, 7/2, 8, 10, 10/5, 11, 11/1, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19/1. АО «Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 09.30 – 11.30 – ул. Дзержинского, 68/3, 68В, ул. Авиационная, 1Б. 10.00 – 12.00 – кварталы: 11, 124, 123, 68, 121, 122. 13.00 – 15.00 — ул. Чернышевского, 113/1, 99/1, 99/2, 114/1, 114/2, 114/5, 114/8, 114/9, 116/1, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9, 118, 118/1, 118/3, Покровский тр. 4 км, д. 1, 2, 5 км д. 1, 2, ул. Автодорожная, 19. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.00 – 16.30 – ул. Трудовая, 1-29, ул. Степная, 9/2-15, ул. Озёрный пер. 4, 6, ГСПК Трудовая. 13.00 – 16.30 – ул. Пекарского, 23, 25.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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