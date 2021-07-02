Где в Якутске найти самую вкусную и полезную пиццу?

Доставка готовой еды — модный тренд для всей современной ресторации. Неудивительно! Заказать вкусный, разнообразный обед или ужин — очень быстро и удобно.

Ресторан быстрого питания «Трапеза» открыл доставку готовых блюд в 2009 году. Все любимые блюда из меню ресторана можно заказать прямо домой или в офис.

Неизменный хит доставки «Трапеза» во все времена — их настоящая итальянская пицца из свежайших отборных и лучших местных продуктов.

Пицца — популярнейшее во всем мире блюдо, придуманное в Италии в ХVI веке. С тех пор появились десятки тысяч рецептов пиццы из всевозможных продуктов. При своей кажущейся простоте приготовления, на самом деле, это очень коварный процесс. Одно неверное действие или неуместный ингредиент может полностью поменять блюдо. Правильная итальянская пицца — невероятно вкусная, и в то же время полезная для здоровья, готовится по строгим канонам.

Чтобы включить в меню ресторана «Трапеза» итальянскую пиццу создатели «Трапезы» Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ пригласили лучшего пиццамейкера Якутии Афанасия ЭВЕРСТОВА. Афанасий Дмитриевич как раз прошел классическую школу пиццайоло (повар, специализирующийся на пицце) в Италии. Приготовление пищи — творческий процесс, где соблюдение технологий обогащается полетом фантазии и профессиональной интуицией. Шеф Эверстов высоко оценил полную свободу творчества на кухне «Трапезы». Пицца «Трапезы» — настоящее ресторанное блюдо. Начинается все с теста. Его готовят только из высококачественной муки и местных яиц. Раскатывают готовое тесто вручную, подбрасывая вверх. Именно при этом методе тесто насыщается кислородом и обретает нужную консистенцию, упругость и плотность.

Особенную пикантность пицце, как и любому другому блюду, придает соус. На кухне «Трапезы» соус готовится каждый день полностью из спелых помидоров. Срок хранения свежайшего соуса — сутки. Тогда как повсеместно используется консервированный соус, срок хранения которого доходит до нескольких лет. Соответственно, содержание канцерогенов в таком соусе просто зашкаливает!

Для начинки повара также проводят тщательный отбор продуктов местных производителей. Так, лучшие ингредиенты превращаются в сочные пиццы с богатой начинкой прямо из печи, с густым тянущимся сыром.

Команда пиццайоло в «Трапезе» обладают многолетним опытом и высокой квалификацией. Все они — ученики Афанасия Эверстова. Вместе они пекут более 20 видов аппетитной пиццы. Кроме классических видов, пиццеманы обожают супер мясную пиццу, где есть все лучшее сразу — салями, бекон и ветчина.

Только в «Трапезе» на любую компанию представлены четыре размера пицц: Маленькая — 25 см, Средняя — 30 см, Большая — 35 см и Мега — 46 см.

Также гордостью «Трапезы» являются их легендарные пироги с разнообразными начинками. Бесспорный фаворит — пирог с картошкой и сыром.

Достойную конкуренцию пицце составляют суши, роллы и конверты «Трапеза» во всем своем многообразии. Абсолютно классические, сложносочиненные, изысканно минималистичные и фантазийные — на любой вкус.

Якутяне ценят доставку «Трапеза» еще и за скорость. Ведь это очень важно, чтобы сочная пицца или любое другое блюдо к вашему столу было еще горячим с пылу, с жару! Также с удовольствием отмечают вежливость и доброжелательность курьеров.

Не забудем про выгодные Акции от «Трапезы!»

Набор «Оптимальный» 1350 рублей

— Пицца «Салями» 30 см, пицца «Ветчина» 30 см, пицца «Корридос» 30 см, морс 1 литр.

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— Пицца «Неаполитанская» 25 см, пицца «Ветчина» 25 см, пицца «Сладка» 25 см, морс или компот 1 литр.

Заказ можно сделать:

на официальном сайте https://trapezapizza.ru/,

в приложении Eda.ykt

на официальной странице в инстаграме: https://www.instagram.com/trapezapizza/?hl=ru