Где в Якутске находится пункт помощи беженцам из ДНР и ЛНР?

В Якутске организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый желающий якутянин может протянуть руку помощи и оказать добро нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«В настоящее в пункте задействовано более десяти добровольцев, организовано дежурство членами Общественной платы и добровольческими организациями. На сегодня помощь оказывают обычные горожане и предприятия, в основном приносят детское питание, игрушки, канцелярские принадлежности и одежду. К примеру, вчера Дмитрий Семенов, депутат, член партии «Единая Россия» привез более сорока комплектов постельного белья. Благодарю всех, кто откликнулся и внес свой вклад в доброе дело. Помощь могут оказать все желающие, добро не имеет границ», — сказал руководитель ресурсного центра добровольчества Айыллаан Винокуров.

Он отметил, что есть определенный перечень необходимых вещей, куда входят детское питание, детская, подростковая и взрослая одежда, пластиковая посуда, бытовая химия, постельные принадлежности, средства индивидуальной защиты и личной гигиены.

Напомним, что с 22 февраля на базе ресурсного центра добровольчества Якутии действует пункт помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Жители Якутии могут помочь тем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден покинуть свой дом.

Координируют работу центра волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ совместно с Общественной палатой Якутии и Российским Красным Крестом.

Пункт приема расположен в городе Якутске по адресу: ул. Орджоникидзе 10, 2 этаж, актовый зал. График работы ежедневно с 10 до 20 часов. По всем вопросам можно обратиться в колл-центр пункта по номеру телефона: +7411-2-50-88-93, +7411-2-50-88-92