04.02.2022
12:56
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Медицина

Где в Якутске можно получить справку от психиатра

Якутский республиканский психоневрологический диспансер  информирует, что в связи с мерами, по недопущению  распространения новой коронавирусной инфекции, кабинет врача-психиатра по адресу г. Якутск, ул. Кальвица 3,  временно закрыт.
     
      С 04.02.22 г. кабинеты врача-психиатра будут работать по следующим  адресам:
      1. г. Якутск, ул. Автодорожная 38 (здание ГБУ РС/Я/ Якутского республиканского наркологического диспансера) – режим работы с 8.30 до 15.30 часов,
     2.  г. Якутск, ул. Орджоникидзе  33 – режим работы с 8.00 до 15.00 часов.

     В данных кабинетах можно пройти психиатрическое освидетельствование на право управлением автотранспортом,  право владения оружием, трудоустройство  и др.

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