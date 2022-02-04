Где в Якутске можно получить справку от психиатра

Якутский республиканский психоневрологический диспансер информирует, что в связи с мерами, по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, кабинет врача-психиатра по адресу г. Якутск, ул. Кальвица 3, временно закрыт.



С 04.02.22 г. кабинеты врача-психиатра будут работать по следующим адресам:

1. г. Якутск, ул. Автодорожная 38 (здание ГБУ РС/Я/ Якутского республиканского наркологического диспансера) – режим работы с 8.30 до 15.30 часов,

2. г. Якутск, ул. Орджоникидзе 33 – режим работы с 8.00 до 15.00 часов.

В данных кабинетах можно пройти психиатрическое освидетельствование на право управлением автотранспортом, право владения оружием, трудоустройство и др.