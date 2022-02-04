04.02.2022
12:56
156
Медицина
Где в Якутске можно получить справку от психиатра
Якутский республиканский психоневрологический диспансер информирует, что в связи с мерами, по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, кабинет врача-психиатра по адресу г. Якутск, ул. Кальвица 3, временно закрыт.
С 04.02.22 г. кабинеты врача-психиатра будут работать по следующим адресам:
1. г. Якутск, ул. Автодорожная 38 (здание ГБУ РС/Я/ Якутского республиканского наркологического диспансера) – режим работы с 8.30 до 15.30 часов,
2. г. Якутск, ул. Орджоникидзе 33 – режим работы с 8.00 до 15.00 часов.
В данных кабинетах можно пройти психиатрическое освидетельствование на право управлением автотранспортом, право владения оружием, трудоустройство и др.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.02.2022
139
04.02.2022
155
04.02.2022
171
04.02.2022
281
04.02.2022
144
04.02.2022
357
04.02.2022
309
04.02.2022
180
04.02.2022
110
04.02.2022
221
04.02.2022
363
04.02.2022
168
04.02.2022
625
04.02.2022
519
04.02.2022
199
04.02.2022
297
04.02.2022
132
04.02.2022
429
04.02.2022
1647
04.02.2022
452
03.02.2022
1090
03.02.2022
518
03.02.2022
797
03.02.2022
332
03.02.2022
426
03.02.2022
282
03.02.2022
309
03.02.2022
801
03.02.2022
336
03.02.2022
890
03.02.2022
556
03.02.2022
860
03.02.2022
371
03.02.2022
1263
03.02.2022
495
03.02.2022
554
03.02.2022
361
03.02.2022
298
03.02.2022
387
03.02.2022
594
03.02.2022
535
03.02.2022
697
03.02.2022
298
03.02.2022
361
03.02.2022
298
03.02.2022
312
03.02.2022
309
03.02.2022
425
03.02.2022
417
ТОП НОВОСТИ
03.02.2022
10369
30.01.2022
6272
30.01.2022
6183
29.01.2022
5830
30.01.2022
5309
02.02.2022
4150
01.02.2022
4104
29.01.2022
4095
30.01.2022
3933