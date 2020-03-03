03.03.2020
14:45
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Якутск

Где в Якутске можно покататься на коньках?

С приходом календарной весны в округах и пригородах Якутска традиционно начали открываться катки для массового отдыха горожан. Уже работают или откроются в ближайшее время более 20 обустроенных катков.

Катки появятся на озерах Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Центрального округов. Также катки обустроят в микрорайоне Марха, с. Пригородный, с. Маган, с. Хатассы, с. Табага, с. Тулагино.

Территориальный орган управления Адрес Дата открытия
Управа «Автодорожного округа» Теплое озеро Обустроен и открыт с 26.02.2020 г.
Управа «Губинского округа» На 202 микрорайоне Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
Управа «Гагаринского округа» Хатын — Юряхское озеро напротив Кузьмина 22/2 Планируется с 6.03.2020 г.
Управа «Гагаринского округа» Белое Озеро Планируется с 10.03.2020 г.
Управа «Октябрьского округа» под Сайсарским мостом Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
Управа «Промышленного округа» Напротив Кальвица 14/1а Городской канал Планируется до 07.03.2020 г.
Управа «Промышленного округа» Напротив Кальвица 14/5 Городской канал Планируется до 04.02.2020 г.
Управа «Промышленного округа» 50 лет Советской Армии 86/1 Планируется до 10.03.2020 г.
Управа «Строительного округа» Около 27 школы
ул. Семена Данилова 34 		Обустроен 27.02.2020 г.
Открытие в начале марта
Управа «Строительного округа» Озеро между ул. Якутская и Окружным шоссе Обустроен 27.02.2020 г.
Открытие в начале марта
Управа «Строительного округа» Во дворе между домами
ул. Халтурина 6/1и 6/2 		Обустройство планируется 01.03.2020 г. Открытие в начале марта
Управа «Центрального округа» Орджоникидзе, 36/1 Талое озеро Обустроен и открыт с 21.02.2020 г.
Управа «Центрального округа» Площадь Ленина Обустроен и открыт с 8.02.2020 г.
Микрорайон Марха Озеро по Намцырскому тракту Обустроен и открыт с 23.02.2020 г.
Микрорайон Марха Озеро Соленое малая Марха Обустроен и открыт с 25.02.2020 г.
Микрорайон Марха Олега Кошевого 39 около школы №1 Обустроен и открыт с 22.02.2020 г.
Администрация села Маган ул. Заозерная озеро Хомустаах Планируется с 07.03.2020 г.
Администрация села Пригородный ул. Новая озеро Большое Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
Администрация села Пригородный ул. Центральная озеро Малое Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
Администрация села Табага ул. Лесная Обустроен и открыт с 22.02.2020 г.
Администрация села Табага ул. Каландарашвили Обустроен и открыт с 22.02.2020 г.
Администрация села Хатассы ул. Совхозная озеро Дегудай Планируется с 29.02.2020 г.
Администрация села Хатассы ул. Сидора Алексеева местность Дамбы Планируется с 29.02.2020 г.
Администрация села Тулагино — Кильдямцы Протока Тулагино Планируется с 07.03.2020 г.
Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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