Где в Якутске можно покататься на коньках?

С приходом календарной весны в округах и пригородах Якутска традиционно начали открываться катки для массового отдыха горожан. Уже работают или откроются в ближайшее время более 20 обустроенных катков.

Катки появятся на озерах Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Центрального округов. Также катки обустроят в микрорайоне Марха, с. Пригородный, с. Маган, с. Хатассы, с. Табага, с. Тулагино.