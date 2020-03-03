Где в Якутске можно покататься на коньках?
С приходом календарной весны в округах и пригородах Якутска традиционно начали открываться катки для массового отдыха горожан. Уже работают или откроются в ближайшее время более 20 обустроенных катков.
Катки появятся на озерах Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Центрального округов. Также катки обустроят в микрорайоне Марха, с. Пригородный, с. Маган, с. Хатассы, с. Табага, с. Тулагино.
|Территориальный орган управления
|Адрес
|Дата открытия
|Управа «Автодорожного округа»
|Теплое озеро
|Обустроен и открыт с 26.02.2020 г.
|Управа «Губинского округа»
|На 202 микрорайоне
|Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
|Управа «Гагаринского округа»
|Хатын — Юряхское озеро напротив Кузьмина 22/2
|Планируется с 6.03.2020 г.
|Управа «Гагаринского округа»
|Белое Озеро
|Планируется с 10.03.2020 г.
|Управа «Октябрьского округа»
|под Сайсарским мостом
|Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
|Управа «Промышленного округа»
|Напротив Кальвица 14/1а Городской канал
|Планируется до 07.03.2020 г.
|Управа «Промышленного округа»
|Напротив Кальвица 14/5 Городской канал
|Планируется до 04.02.2020 г.
|Управа «Промышленного округа»
|50 лет Советской Армии 86/1
|Планируется до 10.03.2020 г.
|Управа «Строительного округа»
|
Около 27 школы
ул. Семена Данилова 34
|
Обустроен 27.02.2020 г.
Открытие в начале марта
|Управа «Строительного округа»
|Озеро между ул. Якутская и Окружным шоссе
|
Обустроен 27.02.2020 г.
Открытие в начале марта
|Управа «Строительного округа»
|
Во дворе между домами
ул. Халтурина 6/1и 6/2
|Обустройство планируется 01.03.2020 г. Открытие в начале марта
|Управа «Центрального округа»
|Орджоникидзе, 36/1 Талое озеро
|Обустроен и открыт с 21.02.2020 г.
|Управа «Центрального округа»
|Площадь Ленина
|Обустроен и открыт с 8.02.2020 г.
|Микрорайон Марха
|Озеро по Намцырскому тракту
|Обустроен и открыт с 23.02.2020 г.
|Микрорайон Марха
|Озеро Соленое малая Марха
|Обустроен и открыт с 25.02.2020 г.
|Микрорайон Марха
|Олега Кошевого 39 около школы №1
|Обустроен и открыт с 22.02.2020 г.
|Администрация села Маган
|ул. Заозерная озеро Хомустаах
|Планируется с 07.03.2020 г.
|Администрация села Пригородный
|ул. Новая озеро Большое
|Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
|Администрация села Пригородный
|ул. Центральная озеро Малое
|Обустроен и открыт с 15.02.2020 г.
|Администрация села Табага
|ул. Лесная
|Обустроен и открыт с 22.02.2020 г.
|Администрация села Табага
|ул. Каландарашвили
|Обустроен и открыт с 22.02.2020 г.
|Администрация села Хатассы
|ул. Совхозная озеро Дегудай
|Планируется с 29.02.2020 г.
|Администрация села Хатассы
|ул. Сидора Алексеева местность Дамбы
|Планируется с 29.02.2020 г.
|Администрация села Тулагино — Кильдямцы
|Протока Тулагино
|Планируется с 07.03.2020 г.
Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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