Где в Якутии сегодня мороз за минус 50 градусов

Рождественские морозы за -50 градусов продолжают захватывать Якутию. Сегодня, 7 января в 9 час. утра 11 пунктов наблюдений ЯУГМС зафиксировали температуру -50 градусов на территории республики, сообщает тгк @ykuthydromet Минимум -56 градусов в Жилинде, -54 в Оймяконе. -53 градуса в Бестяхской звероферме, -52 в Усть-Нере, -51 в Чурапче. Мороз -50 градусов отмечен в Ытык-Кюеле, Батагай-Алыте, Намцах, Верхоянске, Жиганске и Амге. В Якутске на 12 час. температура: -43° Давление: 753 мм рт.ст. Ветер: штиль Прогноз погоды в Якутске на 7 января: НОЧЬ-44-46° ДЕНЬ-38-40° Небольшой снег, туман, ветер слабый

Фото: Sakhalife Источник: ЯУГМС

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх