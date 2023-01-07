07.01.2023
13:20
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Погода

Где в Якутии сегодня мороз за минус 50 градусов

Рождественские морозы за -50 градусов продолжают захватывать Якутию. Сегодня, 7 января в 9 час. утра 11 пунктов наблюдений ЯУГМС зафиксировали температуру -50 градусов на территории республики, сообщает тгк @ykuthydromet

Минимум -56 градусов в Жилинде, -54 в Оймяконе.

-53 градуса в Бестяхской звероферме, -52 в Усть-Нере, -51 в Чурапче.

Мороз -50 градусов отмечен в Ытык-Кюеле, Батагай-Алыте, Намцах, Верхоянске, Жиганске и Амге.

В Якутске на 12 час. температура: -43°

Давление: 753 мм рт.ст.

Ветер: штиль

Прогноз погоды в Якутске на 7 января:

НОЧЬ-44-46°

ДЕНЬ-38-40°

Небольшой снег, туман, ветер слабый

Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС

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