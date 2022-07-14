Где в Якутии проще всего найти работу?

Якутск, 14 июля 2022 года. По данным hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, конкуренция за рабочие места среди соискателей Республики Саха (Якутия) снизилась: если в мае на одну вакансию приходилось 4,1 активных резюме, то в июне – уже 3,7. Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, по Дальневосточному федеральному округу – 3,6.

Сегодня в Якутии проще всего трудоустроиться в профессиональных сферах «Домашний персонал» (0,3), «Строительство, недвижимость» (0,5), «Рабочий персонал» (0,5), «Консультирование» (0,5 резюме на вакансию), «Добыча сырья» (0,6), «Медицина, фармацевтика» (0,6), «Спорт, фитнес, красота» (0,9), «Транспорт, логистика» (1,1), «Высший менеджмент» (1,1), «Банки, инвестиции, лизинг» (1,2), «Туризм, гостиницы, рестораны» (1,3 ), «Инсталляция и сервис» (1,3) «Производство» (1,3) – именно здесь наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей, имеет место выраженный кадровый дефицит.

Достаточно простым процесс трудоустройства будет и в сферах «Безопасность» (1,8 резюме на место), Закупки (2), Искусство, развлечения, масс-медиа (2,7), «Наука и образование» (2,8).

«Чем выше показатель конкуренции, тем сложнее найти работу и наоборот. Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5-6 активных резюме на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит», – поясняет Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Интересно, что сами жители региона довольно неплохо оценивают свои шансы на трудоустройство: по данным опроса, который недавно провела Служба исследований hh.ru, 62% соискателей из регионов Дальнего Востока в целом уверены, что смогут найти новую работу в ближайшие три месяца. В целом по России такую уверенность испытывают 60% опрошенных соискателей.