Где в столице отключат свет, воду, тепло и газ

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 24 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 12.00 – ул. Дружбы Народов. 09.00 – 14.00 – ул. Мерзлотная, 1-40, ул. Гимеинская част., ул. Лонгинова част., ул. Я. Потапова, ул. Лермонтова, 152-200, ул. Чайковского, 36-38, ул. К. Алексеева, 13/5, СОТ «Быйанг». 09.00 – 17.00 – с. Пригородный: ул. Полевая, ул. Баргузинская, мкрн. Марха: пер. Таежный, ул. Мелиораторов, ул. Курганная, ул. Славянская, ул. Кржижановского, 34/2, ул. Крупской, 2-83, ул. Тимирязева, 55-78, ул. Строда, 29-62, ул. Чепалова, 21, ул. Дежнева, 20-49, ул. Ленина, 56/3, Покровский тр., 8 км, СОТ «Яна», СОТ «Сырдах», 33, Хатын-Юряхское шоссе, 6 км, Сергеляхское шоссе, 6, 7, 8, 10 км, Старый Покровский тр., 7-19, ул. Автодорожная, 55/6-59/7А, Сергеляхское поле, 4. 09.30 – 11.00 — ул. П. Алексеева, 3/1-19 с др., ул. Курашова, 30/4-30/6, ул. Орджоникидзе, 8/1. 09.30 – 12.00 – ул. Винокурова, 21, пер. Академический, ул. Чайковского, ул. Ильменская, 1-34, ул. Лонгинова, ул. Советская, ул. Ново-Карьерная, ул. Ново-Сайсарская, 88, ул. Билибина, 13-21 с др. 13.00 – 17.00 — ДСК «Хочо», «Птицевод», «Хоро», ул. Абыйская, ул. Соленая, ул. Жиганская, ул. Оленекская, Туймаада, ул. Чочур-Муран. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.30 – 12.00 — квартал 164. — отключение теплоснабжения: 09.00 – 13.00 – ул. Горького, 59. 09.30 – 12.00 — квартал 164. 10.00 – 11.30 – ул. Якутская, 4/3, 43а, 8, ул. Космонавтов, 21, 23, 17, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 20/1, 20, 24, 26, 26/1, 23Г ГСПК, 17/1Г. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Заводская, 10а, 13/1, 14, 14/1, 16, 18, 20/1, ул. Тимирязева, 31, 36, 25, 25/2, ул. Байкалова, 6, ул. Чкалова, 19, 21 + ч/сектор. — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 11.00 – ул. Чайковского, 2, ГИБДД. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 11.00 — ул. Ойунского, 41, ул. Сергеляхская, 12/2, 10/2. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 – 17.00 – ул. Большая Полянка, 2, 4, 10, 7, 3, 9, 11, 13, ул. Автомобилистов, 14/9. 09.00 – 17.00 — Сергеляхское шоссе, 4 км, 1, 1/1, 3. 13.30 – 15.50 — ГРП -156 «Спутник», ГРП — 18 ЖСК «Гимеин» (снижение давления подачи газа).

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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