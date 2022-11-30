Где в столице отключат свет, воду и газ

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии и воды в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду 30 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-17.00 — мкр. Марха (частично), ул. Кальвица 2/1 — 6/2, Гольминка, ул. Очиченко 3/23, Хатынг-Юряхское шоссе 7, 9 км., ул. Мархинская 54/6, 56, 64/1, Сергеляхское шоссе 9, 10 км., Сергеляхское поле, ул. Курнатовского 44 — 86, ул. Калашникова, ул. Дачная 1/1, 1/3, переулок Школьный 3, Окружная дорога 34/4, ул. П.Алексеева 83 — 85/4, ул. Котенко 18/1, ул. Егорова 20 — 22/1; 09.30-12.00 – ул. Мархинская 1 — 57/2, ул. Момская 18, мкр.Марха (частично); 09.30-12.00 – ул. Чернышевского 12 — 16/1, переулок Жиркова 2; 09.30-16.00 — Окружная дорога, ул. Пионерская 10 — 22, ул. Якутская 31 — 36, ул. Жориницкого, ул. 8 Марта, ул. Семилетки, ул. Пекарского, ул. Дальняя, Портовское кольцо, ул. Коммунаров, ул. К.Цеткин; 11.00-15.00 – ул. Чернышевского 26 — 34, ул. Крупская 1 — 7/3, ул. Строда 2/4, 2/6; 14.00-16.00 — Хатынг-Юряхское шоссе 7 км. ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00-12.00 — Стадухина 81,81к 3, 81к 4, 83/2,83/3, П.Алексеева 81/1,Ф.Кона 1а; 09.00-11.30 — Сергеляхское шоссе 12 км. 3, 7, 7/1, 9, 9/1; 10.00-11.30 — квартала 70, 59: ул. Орджоникидзе 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 45, 45/1, 39, 37, 35, 33, ул. Кирова 21Б (почта №27), 21, 21/1, 21/2, 21/4, 15 (школа им. Алексеевой), 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (школа), 19 (поликлиника №1), 17/1, 17/3, 17/4, 13, 13/1, ул. Октябрьская 10 (музей), 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 20а (молочная кухня), 20/1, 20/2 (д/с № 105 «Умка»), 22, ул. Ломоносова 45/3, пр. Ленина 40, 32 (школа №1), 38, 36. АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.30-12.00 – ул. Чернышевского 106А, 106-А7, 106А-1, 106А-3, 106Д; 13.00-16.30 — Сергеляхское шоссе 12 км; 13.00-16.00 – ул. Воинская (1 частный дом без номера).

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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