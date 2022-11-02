Где в столице отключат свет, тепло и воду

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 2 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 12.00 – ул. Алтайская, 18/1, ул. Горная, 1 — 10, Покровский тр. 7 км, 2 км, Вилюйский тр. 3 км, ул. Бекетова, 10 — 45, ул. Свердлова, 9 — 13. 09.00 – 16.00 – ул. Чкалова, 12 — 24, ул. Строда, 29 — 46, 62, ул. Чепалова, 21 — 21/3, ул. Тимирязева, 12 — 22, ул. Дежнева, 20 — 49, ул. Ленина, 56/3. 09.30 – 14.00 – ул. Лонгинова, 42/3 — 42/6. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 14.00 – ул. Лермонтова, 121-125, 166-170/1, ул. Я. Потапова, 6-19/1, 27/1, 29, ул. Мерзлотная, мкрн. Гимеин. — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 14.00 – ул. Лермонтова, 121-125, 166-170/1, ул. Я. Потапова, 6-19/1, 27/1, 29, мкрн. Гимеин, ул. Мерзлотная, 29, 30. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 14.00 — ул. Лермонтова, 121-125, 166-170/1, ул. Я. Потапова, 6-19/1, 27/1, 29, мкрн. Гимеин, ул. Мерзлотная, 29, 30.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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