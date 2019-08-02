Где узнать о плановых работах энергетиков?

Персонал Центральных и Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведет системную круглогодичную работу по повышению надежности электроснабжения. По правилам техники безопасности, любые электромонтажные работы проводятся строго при обесточивании сети, а это значит, что часть потребителей попадает под кратковременное ограничение электроснабжения.

Узнать о временных ограничениях электроснабжения просто. График плановых работ энергетиков публикуется за сутки. Для максимального удобства потребителей информация ежедневно размещается

— на главной странице официального сайта ПАО «Якутскэнерго» https://yakutskenergo.ru;

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Кроме того, узнать о временных ограничениях электроснабжения можно, позвонив по телефону диспетчерских служб местных районов электрических сетей.

О возникающих вследствие ремонтных работ ограничениях электроснабжения ПАО «Якутскэнерго» заблаговременно информирует Единую дежурную диспетчерскую службу, объекты жизнеобеспечения.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить качественное бесперебойное электроснабжение нашей республики, – поясняет первый заместитель генерального директора – главный инженер Якутскэнерго Игорь Шкурко. – Персонал Центральных и Западных электрических сетей и зимой, и летом ведет последовательную работу по устранению дефектов оборудования, по модернизации, проведению регламентного технического обслуживания, подключению новых объектов и проведению действий в охранной зоне. Мы работаем для вас и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам».

Справка:

Центральные электрические сети – Группы “РусГидро”, занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. км.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро вырабатывает три четверти электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет свыше 13 000 МВт; тепловая мощность – 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 100 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.