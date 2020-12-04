Где узнать о графике ремонтных работ энергетиков
Энергетики Якутии на протяжении всего года ведут последовательные работы по техобслуживанию и ремонту линий электропередачи и энергооборудования, направленные на поддержание работоспособности объектов на должном уровне. Также работы в охранной зоне ведутся для подключения новых объектов, технологического присоединения льготной категории населения и бизнеса.
Согласно правилам охраны труда, для безопасности персонала и окружающих, все работы должны проходить при полном обесточивании сети, поэтому энергетики обязаны вводить временные ограничения подачи электроснабжения. О всех планируемых ограничениях электроснабжения энергетики заблаговременно информируют Единую дежурную диспетчерскую службу и объекты жизнеобеспечения. Кроме того, график проходит согласование с Ростехнадзором.
Узнать о предстоящих работах с ограничением электроснабжения легко:
- На главной странице официального сайта ПАО «Якутскэнерго» по ссылке: https://www.yakutskenergo.ru/
- В специальном разделе официального сайта «График ремонтных работ» по ссылке: https://www.yakutskenergo.ru/About_company/press-center/tags.php?TAGS=отключения)
- На официальной странице энергокомпании в социальной сети Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/yakutskenergo_official/
- На канале энергокомпании в мессенджере Телеграм по ссылке: https://t.me/Yakutskenergo.
- На главной странице якутского портала Ykt.ru Ссылка с картинкой (баннер с надписью: «График ремонтных работ») находится под главными новостями сайта
- Посредством электронной почты. Для этого необходимо оформить подписку в разделе «Личный кабинет» на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго»
- Также узнать о временных ограничениях электроснабжения можно, позвонив по телефону диспетчерских служб местных районов электрических сетей.
Обратите внимание: информация о плановых ограничениях электроснабжения размещается на сайте энергокомпании, странице в Instagram, на канале в мессенджере Telegram и на портале Ykt.ru по будням в 17-19 часов.
Энергетики просят якутян с пониманием отнестись к временным неудобствам. Временные ограничения необходимы, чтобы провести работы для обеспечения потребителей бесперебойным и качественным электроснабжением.
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