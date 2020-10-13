Где устроены пешеходные переходы на новых кольцевых развязках Якутска?

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске появились две новые кольцевые развязки — это «Гимеин» на пересечении Сергеляхского шоссе с улицей Якова Потапова и кольцевая развязка на пересечении улиц Петра Алексеева – Стадухина – Пирогова. При проектировании дорог предусматривается возможность безопасного перехода дорог пешеходами путем устройства пешеходных переходов в соответствии с нормативами, одном или разных уровнях.

По информации заказчика МКУ «Главстрой» на кольцевой развязке «Гимеин» на пересечении Сергеляхского шоссе с улицей Якова Потапова движение пешеходов обустроено в обход по кольцевой развязке.

«На сегодня на объекте уложено более 80 % тротуаров, остались работы по островкам безопасности. Транспортная развязка подразумевает нерегулируемый пешеходный переход, поэтому по проекту они идут без светофоров, с отдельно выведенными автобусными заездами. Пешеходные переходы обустроены к заездам на улицы Якова Потапова, Мерзлотная, к Медцентру и по Сергеляхскому шосссе. На 4-х полосной дороге по ГОСТу не имеем права обустраивать нерегулируемый пешеходный переход», — сообщил специалист технадзора МКУ «Главстрой» Гаврил Кириллин.

На пересечении улиц Петра Алексеева – Стадухина — Пирогова обустроены два пешеходных перехода, по улицам Пирогова и Петра Алексеева со стороны Республиканской больницы № 2. Пешеходный тротуар здесь уложен полностью.

«Со стороны улицы Петра Алексеева тротуары будут уложены по отдельному муниципальному контракту. Единственная проблема на этом объекте – обустройство пешеходного перехода по улице Петра Алексеева со стороны «Сахатранснефтегаза». Размещение перехода в районе парковки является нецелесообразным, поэтому пешеходный переход в этом районе в дальнейшем обустроят в рамках текущего содержания улично-дорожной сети», — сообщили в МКУ «Главстрой».

На основании государственных стандартов пешеходные переходы должны располагаться через 200-300 метров. Выбор мест их размещения зависит от пешеходных потоков, расположения остановок и объектов притяжения горожан. Организация движения в зоне кольцевых пересечений должна способствовать безопасному и удобному движению транспортного потока.