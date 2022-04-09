Где удобнее и как быстрее получить справку от психиатра?

Якутский республиканский психоневрологический диспансер разъясняет, где в городе Якутске можно получить справку от психиатра и в какое время дня лучше подходить в кабинет.

Для удобства населения еженедельно открываются новые кабинеты. Так, с 11 апреля 2022 года открывается кабинет в поликлинике №1.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Кабинет психиатрического освидетельствования по адресу: ул. Автодорожная, 38 (в здании республиканского наркологического диспансера). Работает 2 врача-психиатра и 3 медицинских психолога.

График работы — с 8.30 до 15.45 в будние дни.

Кабинет психиатрического освидетельствования по адресу: ул. Петра Алексеева 83/18 а (в здании «Невромед»). Работает 2 врача-психиатра и 2 медицинских психолога.

График работы — с 8.30 до 15.45 в будние дни.

Кабинет психиатрического освидетельствования по адресу ул. Кирова, 19 (в здании Поликлиники №1, боковой вход справа, 5 этаж). Работает 1 врач-психиатр и 1 медицинский психолог.

График работы — с 8.30 до 15.45 в будние дни.

Во всех кабинетах выдаются справки врача-психиатра:

— для управления автотранспортом,

— для трудоустройства,

—для устройства на работу, связанную с гостайной и на госслужбу,

— об отсутствии сведений о диспансерном наблюдении у психиатра,

—для абитурентов и другие.

—для получения разрешения на оружие – ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ,

По всем адресам рядом принимают врачи-наркологи: ул. Автодорожная, 38; Петра Алексеева 83/18 а; ул. Кирова, 21.

В КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНО БЫСТРЕЕ ПРОЙТИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ?

Опыт последних недель показал, что большинство старается прийти пораньше, чтобы гарантированно успеть. Наибольший наплыв посетителей происходит с утра до 13.00. Однако, с 13.00 до 15.45 кабинеты продолжают работать, а посетителей мало, т. к. многие прошли раньше, но пришлось стоять в очереди. Рекомендуем, для кого это удобно, приходить после 13.00. В связи с тем, что врачей на приеме стало значительно больше, все успевают пройти.

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ОРУЖИЕ ?

Необходимо отметить особенности прохождения психиатрического освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в соответствии с новым Приказом Минздрава России от 26 ноября 2021 г. N 1104н. С 1 марта дополнительно проводится патопсихологическое (психодиагностическое) исследование медицинским психологом. Исследование заключается в выполнении нескольких тестов и длится в течении 1 часа. В связи с этим врач-психиатр сразу Вас не примет. Необходимо сначала пройти исследование у психолога. Работают 6 психологов. Психологи принимают по всем указанным выше адресам. Приходить необходимо ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ, которая производится по телефону 8-924-864-56-58. Звонить в будние дни с 8.30 до 17.00.

Необходимые документы – оригинал паспорта, копии СНИЛС, ИНН (обязательны для получения разрешения на оружие).