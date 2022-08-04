04.08.2022
07:00
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Погода
Где-то дожди и грозы, а где-то прекрасная солнечная погода
На юге, в центральных районах и на северо-востоке кратковременные дожди, в Ленском, Мирнинском, Олекминском районах дожди, местами сильные, грозы. При грозах и в Арктических районах порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°, в Колымо-Индигирских районах +8+13°, на северо-западе +3+8°, на побережье Арктики 0,+5°. Днем +23+28°, на юге +18+23°, на северо-западе +10+15°, на побережье +3+8°.
В Якутске ночью преимущественно без осадков, дым, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с., днем температура +25+27°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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