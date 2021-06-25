Где справедливость?

Минтруд России предлагает Правительству поднять прожиточный минимум в 2022 году на 2,5%, а МРОТ — на 6,4%.

По мнению лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, единственным, кто окажется доволен положением вещей — будет отчитавшийся об успехах Минтруд.

«Ведь любая семья с доходами хотя бы в 12 тысяч рублей на человека, официально будет считаться обеспеченной, — рассказывает лидер эсеров. — Подозреваю, что медианная формула была придумана исключительно с этой целью».

Напомним, что с 2021 года страна отказалась от потребительской корзины, заменив медианной формулой МРОТ и прожиточный минимум. В новом созыве Госдумы Сергей Миронов планирует отказаться от «лживой формулы, которую Минтруд продавил благодаря большинству «Единой России».