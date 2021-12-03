03.12.2021
20:50
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Коронавирус

Где? Сколько? — статистика вакцинации по Якутии на 3 ноября

По данным на 3 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 67,6 % взрослых жителей, в городе Якутске — 71,68 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Олекминский, Горный, Намский и Чурапчинский районы.

1.         Момский район — 88,23

2.         Аллаиховский район — 86,49

3.         Верхнеколымский район — 84,22

4.         Нижнеколымский район — 82,57

5.         Жиганский район — 82,30

6.         Среднеколымский район — 82,05

7.         Абыйский район — 79,66

8.         Ленский район — 76,18

9.         Алданский район — 74,19

10.       Оймяконский район — 73,52

11.       Оленекский район — 72,42

12.       Нюрбинский район — 71,87

13.       Якутск— 71,68

14.       Усть-Майский район — 71,55

15.       Усть-Янский район — 70,93

16.       Верхоянский район — 68,75

17.       Анабарский район — 67,58

18.       Хангаласский район — 67,32

19.       Вилюйский район — 67,27

20.       Эвено-Бытантайский район — 66,48

21.       Таттинский район — 66,41

22.       Томпонский район — 65,94

23.       Булунский район — 65,46

24.       Мегино-Кангаласский район — 64,84

25.       Сунтарский район — 64,13

26.       Усть-Алданский район — 61,31

27.       Кобяйский район — 61,25

28.       Нерюнгринский район — 60,80

29.       Верхневилюйский район — 59,75

30.       Амгинский район — 59,21

31.       Мирнинский район — 59,13

32.       Олекминский район — 58,62

33.       Горный район — 58,00

34.       Намский район — 57,43

35.       Чурапчинский район — 54,08.

Фото: Мария Васильева
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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