Где? Сколько? — статистика вакцинации по Якутии на 3 ноября

По данным на 3 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 67,6 % взрослых жителей, в городе Якутске — 71,68 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Олекминский, Горный, Намский и Чурапчинский районы.

1. Момский район — 88,23

2. Аллаиховский район — 86,49

3. Верхнеколымский район — 84,22

4. Нижнеколымский район — 82,57

5. Жиганский район — 82,30

6. Среднеколымский район — 82,05

7. Абыйский район — 79,66

8. Ленский район — 76,18

9. Алданский район — 74,19

10. Оймяконский район — 73,52

11. Оленекский район — 72,42

12. Нюрбинский район — 71,87

13. Якутск— 71,68

14. Усть-Майский район — 71,55

15. Усть-Янский район — 70,93

16. Верхоянский район — 68,75

17. Анабарский район — 67,58

18. Хангаласский район — 67,32

19. Вилюйский район — 67,27

20. Эвено-Бытантайский район — 66,48

21. Таттинский район — 66,41

22. Томпонский район — 65,94

23. Булунский район — 65,46

24. Мегино-Кангаласский район — 64,84

25. Сунтарский район — 64,13

26. Усть-Алданский район — 61,31

27. Кобяйский район — 61,25

28. Нерюнгринский район — 60,80

29. Верхневилюйский район — 59,75

30. Амгинский район — 59,21

31. Мирнинский район — 59,13

32. Олекминский район — 58,62

33. Горный район — 58,00

34. Намский район — 57,43

35. Чурапчинский район — 54,08.