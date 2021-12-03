Где? Сколько? — статистика вакцинации по Якутии на 3 ноября
По данным на 3 декабря 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 67,6 % взрослых жителей, в городе Якутске — 71,68 %.
Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих – Мирнинский, Олекминский, Горный, Намский и Чурапчинский районы.
1. Момский район — 88,23
2. Аллаиховский район — 86,49
3. Верхнеколымский район — 84,22
4. Нижнеколымский район — 82,57
5. Жиганский район — 82,30
6. Среднеколымский район — 82,05
7. Абыйский район — 79,66
8. Ленский район — 76,18
9. Алданский район — 74,19
10. Оймяконский район — 73,52
11. Оленекский район — 72,42
12. Нюрбинский район — 71,87
13. Якутск— 71,68
14. Усть-Майский район — 71,55
15. Усть-Янский район — 70,93
16. Верхоянский район — 68,75
17. Анабарский район — 67,58
18. Хангаласский район — 67,32
19. Вилюйский район — 67,27
20. Эвено-Бытантайский район — 66,48
21. Таттинский район — 66,41
22. Томпонский район — 65,94
23. Булунский район — 65,46
24. Мегино-Кангаласский район — 64,84
25. Сунтарский район — 64,13
26. Усть-Алданский район — 61,31
27. Кобяйский район — 61,25
28. Нерюнгринский район — 60,80
29. Верхневилюйский район — 59,75
30. Амгинский район — 59,21
31. Мирнинский район — 59,13
32. Олекминский район — 58,62
33. Горный район — 58,00
34. Намский район — 57,43
35. Чурапчинский район — 54,08.
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