Где сегодня убирают снег в Якутске?

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 6772 куб. м снега. Общий объем вывезенного снега с начала месяца составил 76 564 кубометров.

По информации АО „Якутдорстрой“, сегодня снег убирают на ул. Дзержинского, автостраде 50 лет Октября, ул. Можайского, площади Победы. Работают 22 самосвала КАМАЗ, 4 бобкета, 2 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, грейдер, 3 трактора МТЗ, колесный и гусеничный бульдозеры.