Где сегодня работает самолёт-зондировщик

В Горном, Усть-Майском и Хангаласском улусах и в Якутске

По состоянию на 21 июля в республике действуют 208 природных пожаров, из которых тушатся 67, остаются локализованными – 10 пожаров, за сутки ликвидировано – 14 пожаров. Добавились ещё 19 пожаров. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников.

На пожарах работают свыше 2 тысяч человек и 291 единица техники. На территории Якутии борьбу с огненной стихией продолжают и силы, привлечённые из федерального резерва, авиация Ил-76 Министерства обороны, три борта Бе-200 МЧС России, два вертолёта Ми-8, а также воздушные суда авиакомпании «Полярные авиалинии» и «АЛРОСА».

Дмитрий Садовников сообщил, что вчера вертолёты работали по переброске сил и средств, самолёты со сливным устройством работали в Сунтарском улусе. Также за прошедшие сутки самолёт-зондировщик работал в Горном, Вилюйском и Верхневилюйском улусах.

За сутки авиацией Минобороны РФ выполнено 7 вылетов, произведён сброс 252 тонн воды.

На особом контроле Республиканского оперштаба находятся четыре населённых пункта – сёла Магарас, Кюерелях, Ерт Горного улуса и село Оймякон Оймяконского улуса.

Сегодня в тушении лесных пожаров продолжится работа всех воздушных судов. Самолёт-зондировщик будет работать в Горном, Усть-Майском, Хангаласском районах и в городе Якутске.