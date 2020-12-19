Где пройдут II зимние «Дети Азии»?

Сегодня, 19 декабря президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о проведении в 2023 году II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Согласно документа Игры примут четыре кузбасских города: Кемерово, Новокузнецк, Таштагол и Междуреченск. В каждом из них состоятся соревнования по определенным дисциплинам.

На сегодняшний день в программу игр входят семь обязательных видов спорта — биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт (дисциплина шорт-трек), хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт и фигурное катание на коньках. Представители Кемеровской области предлагают дополнительно включить в программу прыжки на лыжах с трамплина, керлинг и фристайл.

В Кузбассе благоприятный климат, снежная зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры и предприятий общественного питания в городах-кандидатах позволяют провести масштабное мероприятие.

Ранее с 15 по 18 декабря инспекционная комиссия МКИ «Дети Азии» осмотрела спортивные объекты четырех муниципальных образований, где предварительно запланированы проведение международных соревнований: г. Новокузнецк, г. Междуреченск, г. Таштагол, г. Кемерово.

Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в 2019 году в Сахалинской области.