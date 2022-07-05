05.07.2022
19:40
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Спорт

Где посмотреть трансляцию открытия VIII Спортивных игр народов Якутии

НВК «Саха» покажет церемонию открытия VIII Спортивных игр народов Якутии 5 июля Прямая трансляция начнется в 20.55 по якутскому времени:

на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24», «Мамонт» и радио «Тэтим», также эфир будет доступен на YouTube-каналах НВК «Саха» и «Якутия 24», «ВКонтакте» НВК «Саха» и «Якутия 24», сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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