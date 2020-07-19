Где отдыхают заслуженные артисты Хатылаевы?

Кто-то любит проводить свой отпуск на море, кто-то покорять горы, кто-то осматривать музеи. Заслуженные артисты республики Клавдия и Герман Хатылаевы — фанаты родной Якутии. Каждое лето супруги выезжают на отдых на родину Германа в село Байага Таттинского улуса. Место известное красотой щедрой природы, а также легендарными уроженцами — талантливыми мастерами, просветителями, меценатами, артистами. Место силы, вдохновения, любви, счастья. Гостеприимный балаган Хатылаевых

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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