Где можно запускать фейерверки в Якутске?

В период новогодних и рождественских праздников в столице определены места для использования (запуска) пиротехнических изделий. Распоряжение об этом в целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций подписал глава города Якутска Евгений Григорьев.

В Автодорожном округе можно запускать салюты в районах Птицефабрики и ДСК, на набережной Сергеляхского озера, в Залоге на озере Теплое,

в Гагаринском округе – на территории Белого озера,

в Губинском округе – на 142 квартале, на пустыре по ул. Губина, на площади Победы, озере Солдатское, набережной 202 микрорайона,

в Октябрьском округе – на площади Дружбы, на озерах Теплое, Сайсары, на площадях перед СК «Триумф», ТРЦ «Муус Хайа», перед зданием КТФ СВФУ, бассейна «Чолбон», на сквере возле памятника Семену Дежневу и Абакаяде, на перекрестке Лермонтова – Октябрьская,

в Промышленном округе – на озере рядом с ПТУ №16 (ул. 50 лет Советской Армии, 86),

в Сайсарском округе – на набережной озера Сайсары (ул. Лермонтова), на озере по ул. Билибина, в микрорайоне Мерзлотка,

в Строительном округе – в сквере им. Карла Маркса (ул. Дзержинского, 23), на площади перед магазином «Новинка» (ул. Пионерская, 28), перед ДЮСШ №5, в сквере ЯГИТИ (ул. Строителей, 8), на спортплощадке ЯБМК перед магазином «Хозмаркет» (ул. П.Алексеева, 62), на свободных площадках (Свердлова, 2/1, Пирогова, 6), на площадке снесенного дома (ул. Пирогова, 4/1), в 16 квартал – в сквере «Панда и мамонт», перед магазином «Поярков» (ул. Пояркова, 10),

в Центральном округе – на Комсомольской площади, на озерах Щорса, Талое, на Зеленом лугу.

Места для запуска пиротехники в пригородах:

в микрорайоне Кангалассы – напротив магазина «Родничок» (ул. Пионерская, 8),

в микрорайоне Марха – на площадках напротив административного здания «Факел» (Газпром), напротив МСОШ № (Кирзавод), напротив магазина «Аартык» (остановка «Северянка»),

в селе Маган – на озере Хомустах, конечная остановка рейсового автобуса №102 (ул. Алымова, 29),

в селе Пригородный – на озере «Большое» напротив домов 4 и 5 (ул. Новая),

в селе Табага – в Старой Табаге на протоке Табагинская, в селе Табага на озере (Комсомольская, 1) на протоке «Табагинская»,

в Тулагино-Кильдямском наслеге – на месте протоки «Тулагинка»,

в Хатасском наслеге – на протоке р. Лена, на озерах «Дьогудай», «Багарах», «Чонкой» (с. Владимировка), дамбе «Малгин».

Территориальные органы управления должны обеспечить контроль за соблюдением техники пожарной безопасности, а также провести санитарную очистку мест запуска пиротехнических изделий.