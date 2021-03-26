Где можно узнать о всех выплатах и пособиях?

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) — это федеральная информационная система, в которой отражены сведения обо всех мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.

На сайте http://www.egisso.ru/ любой гражданин России может открыть собственный «Личный кабинет получателя социальных услуг». Войти на личную страницу можно как со стационарного компьютера, ноутбука и другого электронного устройства, так и через мобильное приложение, установленное на смартфон. Для доступа к персональной информации необходимо ввести логин и пароль, полученные при регистрации на Портале Госуслуг.

Стоит отметить, что в данный кабинет может зайти любой гражданин и посмотреть, какие меры социальной поддержки ему положены, если он не является их получателем, то об этом также будет отражаться информация. Особенно это актуально для тех, кто получает социальные выплаты по линии различных ведомств.

Информацию обо всех социальных выплатах, пособиях, в том числе по нетрудоспособности, размере пенсии, которые назначены гражданину можно посмотреть в личном кабинете в ЕГИССО. Это актуально для государственных гражданских служащих, которым необходимы сведения о социальных выплатах, в рамках декларационной компании.