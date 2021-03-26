Где можно сдать мусор на переработку в Якутске?

В городе Якутске ведется подготовка к началу раздельного сбора мусора. После сортировки вторсырье – пластиковые бутылки, алюминиевые банки и картон, вывозится для переработки в другие регионы, в частности, в Иркутск.

Сегодня в Якутске по ул. Пояркова, 17/2, установлен первый муниципальный пункт раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В течение недели планируется установить еще четыре таких пункта. Всего в городском округе будет функционировать 16 точек раздельного сбора ТКО. Все точки обслуживает ООО «Якутская экологическая компания», которая занимается вывозом вторсырья на переработку.

Данное мероприятие – пилотный проект Окружной администрации города Якутска в сотрудничества с ООО «Якутская экологическая компания», подчеркнул заместитель главы города Георгий Гаврильев.

«На сегодняшний момент у города есть четкое понимание, что надо заниматься вопросом раздельного сбора ТКО. И мы должны включить это в нашу стратегию по развитию жилищно-коммунального хозяйства. В начале года было принято решение и выделены финансовые средства в размере 261 тыс. рублей на изготовление шести пунктов для раздельного сбора вторсырья», — прокомментировал заместитель главы.

«Новый объект отличается тем, что инвестором выступила Окружная администрация города Якутска. Надеемся на увеличение количества таких контейнеров по всему городу», — прокомментировал генеральный директор ООО «Якутская экологическая компания» Сергей Петров.

Сергей Петров рассказал, что его предприятие функционирует в течение года, и за это время уже можно наблюдать, как растет число сознательных горожан, которые занимаются раздельным сбором отходов и сдачей вторсырья. После сбора вторсырье накапливается на базе компании, где проходит сортировку, опрессовку и заготовку для последующего вывоза на переработку. Пункт раздельного сбора по ул. Пояркова принимает три вида вторсырья: картон-макулатуру, пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

«К сожалению, в нашей республике не развита инфраструктура именно переработки, поэтому все вторичное сырье мы отправляем в другие регионы. В частности, сейчас мы плотно работаем с Иркутском», — отметил руководитель «Якутской экологической компании».

Контейнеры изготовлены по договору МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» с ФКУ «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия)». Договор подписан на изготовление и поставку 6 пунктов для раздельного сбора вторсырья.

«Для нас это был первый опыт производства контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Представители «Якутской экологической компании» выезжали к нам и помогали советом», – сообщил старший лейтенант, главный инженер ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН по Республике Саха (Якутия)» Серик Басыгариев.

Окружная администрация г. Якутска призывает горожан содействовать решению мусорного вопроса и принять участие в сортировке, раздельном сборе отходов и сдаче вторсырья на переработку.

Адреса пунктов раздельного сбора мусора в городе Якутске:

— Вилюйский тракт 3 км 1/4,

— Вилюйский тракт 6 км 11/1,

— Автодорожная 2/4,

— Ойунского, 10,

— П. Алексеева 72/1,

— 203 микрорайон 1, 12 и 18 корпусы,

— Курашова, 6,

— Каландаришвили 32,

— пр. Ленина 17,

— Октябрьская, 17,

— Пояркова 17/2.

В скором времени появятся пункты по адресам:

— ул. Каландаришвили, д. 23/1;

— ул. Кирова, д. 31/4Б;

— ул. Аммосова, д. 4/1-4/2;

— ул. Петра Алексеева, д. 7/2-15/2

— ул. Короленко, д. 25.