21.05.2022
16:16
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Природа

Где можно пожарить шашлык в окрестностях Якутска?

В пожароопасный сезон горожане могут отдохнуть рядом с рекой Лена за причалом отгрузки угля, где расположена беседка «Мыс Кангаласский». Кроме того, место отдыха организовано у села Табага на 25 км Покровского тракта, на левом берегу Синнигес, на 20 км Покровского тракта (правая сторона дороги Якутск – Покровск). Еще одним местом санкционированного отдыха определили 22 км Намского тракта (левая сторона дороги Якутск- Намцы), сообщает тгк Столица.
Во время отдыха на природе граждане обязаны соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе положить под мангал негорючий материал, взять с собой на отдых лопаты, мотыги, огнетушитель. Костер можно разводить только в специально оборудованных местах, то есть в выкопанных ямах и обложить кирпичом. Сотрудники ГУ МЧС и Управления ГО и ЧС г. Якутска напоминают: заметив пожар в лесу, граждане незамедлительно должны сообщить по телефону «101» или «01».

Фото: тгк Столица
Источник: тгк Столица

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