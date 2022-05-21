Где можно пожарить шашлык в окрестностях Якутска?

В пожароопасный сезон горожане могут отдохнуть рядом с рекой Лена за причалом отгрузки угля, где расположена беседка «Мыс Кангаласский». Кроме того, место отдыха организовано у села Табага на 25 км Покровского тракта, на левом берегу Синнигес, на 20 км Покровского тракта (правая сторона дороги Якутск – Покровск). Еще одним местом санкционированного отдыха определили 22 км Намского тракта (левая сторона дороги Якутск- Намцы), сообщает тгк Столица.

Во время отдыха на природе граждане обязаны соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе положить под мангал негорючий материал, взять с собой на отдых лопаты, мотыги, огнетушитель. Костер можно разводить только в специально оборудованных местах, то есть в выкопанных ямах и обложить кирпичом. Сотрудники ГУ МЧС и Управления ГО и ЧС г. Якутска напоминают: заметив пожар в лесу, граждане незамедлительно должны сообщить по телефону «101» или «01».