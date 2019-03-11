Где можно будет парковаться на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске

До старта Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин — 2019 остались считанные дни. Якутск с 16 по 17 марта примет главный командный турнир года.

«В дни проведения борцовского турнира зрителям рекомендуют заранее прибывать к ЦСП «Триумф». Время понадобится для того, чтобы пройти через досмотровую зону, отыскать свою трибуну и нужное место. Не стоит забывать и о количестве людей. Спорткомплекс вмещает свыше 3 тыс. зрителей», – отметил Анатолий Потапов, ответственный за транспортное обеспечение и логистике Кубка мира по вольной борьбе.

Организационным комитетом определены и утверждены следующие места парковок:

– Две парковки для болельщиков:

Парковка № 1 – ул. Дежнева 64/1 (под Сайсарским мостом);

Парковка № 2 – ул. Белинского (пустырь между улицами Петровского и Каландаришвили).

– Четыре парковки – для команд-участников, тренеров, судей, почётных гостей, организаторов и представителей СМИ на территории ЦСП «Триумф» и стадиона «Юность».

Для координационных действий по транспортному обеспечению перевозки участников и гостей Кубка мира по вольной борьбе создана Центральная диспетчерская служба, которая будет взаимодействовать с действующими на предприятиях транспорта диспетчерскими.