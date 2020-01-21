«Где мой черный пистолет?» или обращение жены избитого якутянина

В прошлую пятницу на республиканских сайтах, в фейсбуке и в ватсапе появилось сообщение, что 10 января в Якутске в районе улицы Курашова в девятом часу вечера четверо парней избили человека. Безо всяких «прелюдий» в виде сакраментального «закурить не найдется?» ударили чем-то тяжелым по голове, сбили с ног, пинали по лицу и по шее, сломали ему нос и челюсть в двух местах. Родственники пострадавшего просили откликнуться тех, кто проезжал мимо, остановился и сигналами машины разогнал преступников.

И они откликнулись – спасибо журналистам, поставившим информацию на свои сайты, и всем, кто делал репосты!

В редакцию пришло письмо жены избитого мужчины:

«Прочитала в СМИ, что МВД наградит жителя Ленска, спасшего ребенка от собак. Здорово! А я еще предлагаю МВД наградить двух жителей Якутска, спасших моего мужа от собак в человеческом обличье!

Какое счастье, что в то время, когда на мужа накинулась эта свора, рядом оказались те, кто не побоялся вмешаться! Василий ПОТАПОВ, Алексей НИКИФОРОВ, огромное спасибо и земной поклон за неравнодушие! Дай Бог здоровья вам и вашим близким!

Если бы не вы, кто знает, может, мне уже и некому было бы готовить сейчас «космонавтскую» еду, превращая в крем супы и котлеты (потому как жевать с наложенными на сломанную челюсть шинами невозможно в принципе, а ничего другого в коктейльную трубочку просто не проходит).

Когда я благодарила Василия, он ответил: «Ну, любой нормальный человек заступился бы в такой ситуации». Бесспорно. Но как же концентрированно в те вечерние полчаса вокруг оказалось НЕ нормальных – и кто пинал, и кто позднее отказал окровавленному мужу в просьбе вызвать скорую. В итоге в республиканскую больницу он пришел самостоятельно…

Я очень надеюсь, что полиция не уронит честь мундира и сделает все, чтобы эта четверка любителей доставлять прохожим острые ощущения получила таки свое небо в клеточку. Потому что иначе – правда на стороне одного из интернет-пользователей, стихотворно прокомментировавшего криминальную информацию от 10 января:

«Я стою такой унылый,

предаю себя стыду,

хулиганы дали в рыло

у прохожих на виду.

Был бы я резвей и легче,

не в таких больших летах,

убежал бы я при встрече

на здоровых-то ногах.

Будь я малость помоложе

и здоровый, как амбал,

я бы дал в ответ по роже

и закончил бы скандал.

Но они намного шире,

без морщин и без седин.

И к тому же их четыре,

ну а я всего один.

Плюс последствия гастрита,

простатит и диабет…

И пришлось достать мне тихо

из кармана пистолет.

Получилось как-то глупо,

неудобно, видит бог,

но лежат четыре трупа

у моих артритных ног.

Жить и жить могли б ребята,

если б я был молодой…

Только ж я не виноватый,

что я старенький такой».

Юмор, конечно, черный, но… Может, хотя бы травмат?