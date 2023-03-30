30.03.2023
12:28
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Погода

Где много снега? Конечно, в Якутии

Площадь полигона снега по ул. 50 лет Советской армии составляет около 6,5 Га., это примерно 10 футбольных полей, таких как, стадион «Туймаада» или «Юность».

Сегодня на полигоне высота трамбованного снега составляет от 10 до 15 метров (примерно 5-этажная «КПДэшка»).

С начала зимнего сезона в Якутске убрано и вывезено силами АО «Якудорстрой» и сторонних организаций более 570 тысяч кубометров снега, работы продолжаются в круглосуточном режиме.

По данным Гидрометцентра РС(Я), нынешняя зима в Якутске стала самой снежной за всю историю наблюдений.

Фото: пресс-служба ОА г. Якутска
Источник: тгк ЯКУТСК

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