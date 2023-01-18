Где купить сжиженный углеводородный газ в баллонах?

АО «Сахатранснефтегаз» осуществляет продажу сжиженного углеводородного газа в баллонах в городе Якутске и близлежащих районах.

На сегодняшний день сжиженный газ (пропан) в баллонах реализуется по следующим адресам:

1. г. Якутск, АГЗС ул. 50 лет Советской армии, д. 101 ПАГЗС ООО «ЭнергоТрейд»

2. г. Якутск, АГЗС ул. Германа Титова, 6/1 ПАГЗС ООО «Север-газ»

3. г. Якутск, ул. Автострада 50 лет Октября, 10/1Б ПАГЗС ООО «Гринлайн»

4. г. Якутск, ул. Бабушкина, 17А ПАГЗС ООО «Гринлайн»

5. г. Якутск ул. Авиаторов 88 ПАГЗС ООО «Стройпромкомплекс»

6. Намский район, с.Хамагатта, трасса Намцы-Якутск, 82 км., АГЗС №1 ПАГЗС ООО «Кысыл-Сыр Сервис»

7. г. Покровск, ул. Заречная д.1. ПАГЗС ООО «Якутгазснаб»

Напоминаем о реализации СУГ в баллонах объемами 50 л, 27 л, 12 л, 5 л на собственных АГЗС АО «Сахатранснефтегаз» по адресам:

АГЗС №1 на ул. Можайского, д. 31, тел. 23-09-27,

ПАГЗС на ул. Вилюйский тр., 4 км, тел. 36-80-18,

ПАГЗС на ул. Автодорожной, д. 16, тел. 47-33-52.

В ассортименте также тары-баллоны емкостью: 50 л, 27 л, 12 л, 5 л. Также, для удобства клиентов, появилась возможность приобрести СУГ вместе с тарой-баллоном.